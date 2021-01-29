«Ребёнок постоянно пугается и от этого просыпается». Житель Слуцка про нависшие рядом с окном ветки

Уже пошла вторая неделя, как на ветках дерева образовались сосульки и они слегка потяжелели. И я ничего против них не имел, да и сосульки маленькие, до того момента, пока из-за ветра ветки не начали стучать по моему окну. Шум невозможный, дома маленький ребёнок…

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В понедельник, 25 января, я позвонил на 115. бел, оставил заявку. Во вторник мне перезвонил специалист и сказал, что я поставлен на очередь. Сегодня пятница, а ветки так до сих пор и ляпают по окну и не дают спокойно спать ни мне с женой, ни нашему ребёнку. Малыш постоянно пугается и от этого просыпается.

Я живу на 5-м этаже, сам дотянуться до них не могу, чтобы как-то обрезать, а рисковать падением из окна, сами понимаете, не хочется. Да и по закону, насколько знаю, я не имею права их обрезать или обламывать. За это может быть штраф.

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