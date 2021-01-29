«Пообещали решить проблему через 1100 дней». Житель Слуцка рассказал, как работает 115. бел

Каждый из нас желает жить в красивом доме, чтобы был чистый светлый подъезд, входная группа и двери не мозолили глаз наклейками и рекламами услуг.

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К сравнению, 10−15 лет назад ситуация была намного плачевнее. То ли жильцы стали культурнее, то ли обслуживающие организации — ответственнее, но ситуация улучшается, что не может не радовать: проводят текущие ремонты подъездов, заменяют лифты. Но бесчисленные доски объявлений и расклейка входных дверей продолжает «процветать». Пусть также «процветает» весь этот бизнес, который пользуется данными методами. Да и сами службы ЖКХ любят приклеить свои объявления на двери. На клей! Чтобы наверняка! (Элементарно про существование скотча не вспомнили…)

С прошлого года я подаю заявки на 115. бел, чтобы очистили входные двери и сняли несанкционированные доски объявлений, которые растут как грибы. И чтобы оставили одну доску для объявлений ЖКХ и местного бизнеса. И тут начинается самое интересное: заявки либо просто закрываются, либо выставляются сроки исполнения в один год. Позже срок на решение проблемы стал 1100 дней или 3 года.

Кого это ещё удивляет, кроме меня? Надеюсь, что удивит местных чиновников, которые имеют хоть какое-либо отношение к благоустройству, состоянию дворов и домов, ЖКХ.

Дальше — интереснее. Сегодня (28 января. — Прим. ред.) поступил звонок от сотрудницы Слуцкого ЖКХ с номера 3 11 09. Состоялся довольно любопытный разговор, из которого я сделал вывод, что мне пообещали не решить проблему, а найти на меня «управу», если я продолжу подавать заявки. Тут стоит пояснить: я не прописан в доме, по которому подаю заявки. Именно поэтому, по мнению сотрудников ЖКХ, я не имею права подавать от своего имени заявки. Но это мой родной дом, где я родился и вырос, где живут мои родители.

В заключение. Если будет больше неравнодушных и сознательных людей, может, тогда будем в лучших, более комфортных условиях. Фотографируйте недоделки ЖКХ, фиксируйте проблемы и отправляйте заявки на 115.бел.

Как показывает практика, на примере Минска это работает, а в Слуцке ещё не привыкли службы или отказываются работать. Уверен, если случчане будут более информированы о возможном способе подачи заявок, будет и результат.

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