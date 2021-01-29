Дизтопливо замёрзло, машина заглохла… Как начальник ГАИ помог жителю Слуцка, который застрял в мороз на дороге

В УВД Миноблисполкома пришло несколько благодарственных писем и электронных обращений в адрес сотрудников территориальных ОВД Минской области. Есть одно и от случчанина.

«Граждане благодарят сотрудников милиции за профессионализм, сочувствие и помощь в сложных жизненных ситуациях», — отметили в УВД.

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Крещенские морозы для некоторых стали испытанием.

Когда житель Слуцка возвращался с супругой домой из Постав, замёрзло дизтопливо и его машина заглохла. На участке дороги вдали от населённых пунктов мужчина уже было готовился провести 4−5 часов на морозе, пока приедут знакомые, но, к счастью, мимо проезжал молодой человек, который предложил автолюбителю помощь.

Узнав, в чём проблема, парень предложил супругам обождать в его машине, пока приедет его знакомый и отбуксирует замёрзшее авто в отапливаемый гараж.

Вскоре приехала машина и отбуксировала пару в к.п. Нарочь для обогрева. От водителя случчанин узнал, что отзывчивым парнем, организовавшим помощь, оказался майор милиции Евгений Кресик, начальник ОГАИ Мядельского РОВД.