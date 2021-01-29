Вопрос-ответ. Правда ли, что морг в Слуцке закрывают

В редакцию «Кур'ера» позвонила пожилая случчанка Галина Владимировна. Она попросила узнать, правда ли, что морг в Слуцкой больнице закрывают, а умерших будут отвозить в Солигорск. Мы узнали, так ли это на самом деле.

«Морг у нас был, есть и будет»

Как рассказал «Кур'еру» Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, морг — это помещение, куда отвозят умерших, а есть патологоанатомическое отделение, где проводят исследования — делают вскрытия, берут биопсии. «Морг у нас был, есть и будет», — сказал главный врач.

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Олег Лесников пояснил, что сейчас идёт оптимизация всех служб. Патологоанатомическое отделение, которое никогда не относилось к больнице, переносится в Солигорск, а судебно-медицинское отделение остаётся в Слуцке.

«Происходит реорганизация отделений»

Николай Русак, заместитель начальника Минского областного патологоанатомического бюро, в которое входит слуцкое отделение, также сказал «Кур'еру», что морг закрыться не может.

«Это структура, которая относится к любому лечебному учреждению. Есть там патологоанатом или нет — неважно. Он может приехать из другого города. Никого никуда возить не будут (умерших из Слуцка в другие города. — Прим. ред.). Морг в Слуцке есть. Он и останется, пока умирают люди», — сказал Николай Русак.

Он также пояснил, что сейчас происходит реорганизация отделений. В Слуцке своего патологоанатома нет уже год. Проводить вскрытие в нашем городе будет приезжий специалист, который будет исследовать операционный и биопсийный материал в своём отделении и отправлять результат в Слуцкую ЦРБ.

В структуру Минского областного патологоанатомического бюро входит шесть отделений, не считая слуцкого, которого не будет.