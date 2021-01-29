По статистике, предоставленной «Кур'еру» отделом ЗАГС Слуцкого райисполкома, в 2020 году в Слуцком районе было зарегистрировано 462 брака. Из них 79 — в сельской местности, 383 — в городе.
Для сравнения, в 2019 году случчане зарегистрировали 570 браков, а в 2018-м — 609. То есть с каждым годом женятся всё меньше людей.
Возраст женихов и невест
Средний возраст слуцкого жениха в 2020 году — 32 года, а невесты — 29 лет.
- До 31 года вступили в брак 270 парней и 293 девушки.
- Пять девушек вышли замуж, не достигнув 18 лет. А вот несовершеннолетних женихов не было.
Люди более старшего возраста тоже активно женились. Например, 26-ти женихам и 17-ти невестам было больше 56 лет.
Максимальный возраст жениха был 79 лет, а максимальный возраст невесты — 74 года.
Из каких стран были молодожёны
Большинство молодожёнов в 2020 году были гражданами Беларуси. Гражданами России были 5 мужчин и 8 женщин, Украины — 3 мужчины и 2 женщины.
Невест из каких-либо других стран не было. По одному жениху было из Туркменистана, Польши, Литвы, Казахстана, Грузии. И один жених — без гражданства.
Как разводились
Здесь приведена статистика по разводам, зарегистрированным в отделе ЗАГС. Это значит, что супруги расходились по взаимному согласию и у них не было несовершеннолетних детей. Остальные случаи рассматриваются в суде.
Итак, в ЗАГСе развелись в 2020 году 82 пары. Это на 10 разводов больше, чем в 2019 году.
Минимальная продолжительность брака, закончившегося внесудебным разводом, — 5 месяцев. Максимальная — 43 года 7 месяцев и 19 дней.