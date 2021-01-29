КоАП-2021 и нарушения валютного законодательства. Что меняется и когда

6 января 2021 года был принят новый Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП). Новая редакция документа содержит изменения в части нарушений валютного законодательства. Полина Кулаченко, юрист адвокатского бюро Revera, рассказала TUT. BY, в чём заключаются изменения.

Что отменил новый КоАП

Изменения в КоАП в части валютного регулирования значительно связаны с новой редакцией Закона о валютном регулировании и валютном контроле, которая вступит в силу 9 июля 2021 года.

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Новый закон отменяет правило о необходимости разрешения Национального банка на проведение резидентами Беларуси валютных операций с нерезидентами. Сегодня такое разрешение необходимо получать резидентам — физическим лицам в некоторых случаях при инвестировании за рубежом.

С 9 июля 2021 года разрешительный порядок заменяется более простым — регистрационным: валютный договор, оформляющий операцию по инвестированию, необходимо будет зарегистрировать в Беларуси; до этой же даты — по-прежнему обращаться в Нацбанк за выдачей разрешения.

Согласно текущей редакции КоАП, проведение валютной операции без разрешения Нацбанка (когда такое разрешение требуется) является административным правонарушением и влечёт для резидента наказание в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин (от 1450 до 2900 белорусских рублей). В новой редакции КоАП эта норма отсутствует.

Также законом с 9 июля 2021 отменяется разрешительный порядок на открытие счетов в иностранных банках и иных кредитно-финансовых организациях. Сегодня такое разрешение, выдаваемое Нацбанком, необходимо резидентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Открытие счёта без разрешения влечёт наложение штрафа от 20 до 50 базовых величин (от 580 до 1450 белорусских рублей); в новой редакции КоАП данной нормы также нет.

Юристы отмечают, что новый закон о валютном регулировании, отменяющий разрешительный порядок инвестирования и открытия иностранных счетов, вступает в силу на несколько месяцев позже, чем новый КоАП, отменяющий санкции за несоблюдение разрешительного порядка.

С 1 марта 2021 (дата вступления в силу нового КоАП):

должны быть прекращены дела об административных правонарушениях, которые, согласно новой редакции КоАП, не являются административными правонарушениями;

об административных правонарушениях, которые, согласно новой редакции КоАП, не являются административными правонарушениями; должны быть прекращены дела об административных правонарушениях, по которым истекли сроки наложения административных взысканий, установленные новой редакцией КоАП;

об административных правонарушениях, по которым истекли сроки наложения административных взысканий, установленные новой редакцией КоАП; не подлежат исполнению неисполненные (полностью или частично) постановления о наложении административных взысканий за совершение деяний, не являющихся административными правонарушениями в соответствии с новой редакцией КоАП.

Какие нормы предусматривает новый КоАП

Новая редакция КоАП вводит следующие административные правонарушения и ответственность за их совершение:

Правонарушение и ответственность:

Невыполнение обязанности по регистрации валютного договора в случае, когда в соответствии с законодательными актами требуется такая регистрация:

Физические лица — штраф в размере до 5 базовых величин (до 145 белорусских рублей).

Юридические лица, ИП — штраф до 10 базовых величин (до 290 белорусских рублей).

Проведение должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем валютных операций по счёту, открытому в банке или иной кредитной организации за пределами Республики Беларусь, с нарушением требований валютного законодательства:

Штраф в размере от 5 до 35 базовых величин (от 145 до 1015 белорусских рублей).

*Ответственность за совершение данного административного правонарушения применяется к физическим лицам и при их нахождении за пределами Республики Беларусь в момент совершения правонарушения.

Также отметим, что в новом КоАП в неизменном виде сохранена санкция за незаконное принятие иностранной валюты в качестве платёжного средства и использование ценных бумаг в иностранной валюте. Как и в текущей редакции КоАП, данные действия влекут наложение штрафа:

на физическое лицо — в размере от 50 до 100 базовых величин (от 1450 до 2900 белорусских рублей) с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации,

на юридическое лицо, ИП — в размере от 100 до 200 базовых величин (от 2900 до 5800 белорусских рублей) с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

Изменения в сроках привлечения к административной ответственности

В новой редакции КоАП изменены сроки наложения административного взыскания и привлечения к административной ответственности за совершение правонарушения в сфере валютного регулирования. На данный момент данный срок составляет 3 года со дня совершения и 6 месяцев со дня обнаружения административного правонарушения (как для физических, так и для юридических лиц).

Со вступлением в силу новой редакции КоАП 1 марта 2021 сроки дифференцируются в зависимости от того, кто совершил правонарушение. При совершении правонарушения:

физическим лицом — взыскание налагается не позднее 2 месяцев со дня совершения, а если правонарушение длящееся — со дня обнаружения/прекращения (если правонарушение обнаружено после его прекращения);

индивидуальным предпринимателем (если оно связано с осуществляемой предпринимательской деятельностью), юридическим лицом, а равно должностным лицом (в случае если правонарушение связано с неисполнением либо ненадлежащим исполнением должностных (служебных) обязанностей) — не позднее 3 лет со дня совершения административного правонарушения и 6 месяцев со дня его обнаружения.

Таким образом, изменения в сроках привлечения к ответственности в новой редакции существуют для физических лиц. Юристы обращают внимание, что с 1 марта 2021 (дата вступления в силу нового КоАП) должны быть прекращены дела об административных правонарушениях, по которым, согласно новой редакции КоАП, истекли сроки наложения административных взысканий.