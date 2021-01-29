Немецкий посол на встрече в белорусском МИД потребовал освободить политзаключённых и прекратить репрессии

Сергей Алейник, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь, встретился с Манфредом Хутерером, послом ФРГ в Беларуси. Как сообщила пресс-служба немецкого посольства, речь в том числе шла и об освобождении политзаключённых.

— Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-германского сотрудничества и обсудили перспективы его развития, — довольно сухо сообщила о встрече пресс-служба белорусского МИД.

Пресс-служба посольства конкретизирует, что Манфред Хутерер воспользовался возможностью и поднял вопрос о политзаключённых. В частности, он потребовал их освободить, прекратить репрессии против мирных демонстрантов и активистов, а также начать настоящий диалог между властью и гражданским обществом.

Реклама

Также посол высказался за ускорение аккредитации представителей немецких СМИ в Беларуси.

— Несмотря на расхождение позиций, разговор прошёл в конструктивной атмосфере, — отметили в посольстве Германии.

УНП 101 166 185 Посольство ФРГ в РБ