«Когда уже у дворников наступит равенство в труде?» Заметки с городских улиц

Зима, значит, снег. К ней готовятся как отдельные граждане, так и организации. И по тому, как и чем убирают снег, видна их готовность.

В эти снежные дни, наверное, больше всего забот у дворников. Обратил внимание, как убирают снег во дворе храма Рождества Христова в Солигорске. Человек просто направляет, а техника всё делает за него. А через дорогу от храма, во дворе дома, совсем по-другому убирают снег Валентина и Наталья, дворники «ЖКХ Комплекс». Махать лопатой с 5 утра и до обеда не каждый мужчина выдержит. Отсюда и вопрос: когда уже у дворников наступит равенство в труде?

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