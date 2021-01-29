«Поневоле вспоминаешь, как древние племена бросали стариков. Они мешали выживать». Случчанка о том, как её выпроводили на пенсию

Глядя на жизнь пенсионеров, поневоле вспоминаешь, как древние кочевые племена при переселении на новое место бросали стариков на произвол судьбы. Они мешали выживать. Читая на сайте «Кур'ера», что люди рассказывают о проблемах пенсионеров, сравниваю с собой.

Я тоже два года как пенсионерка. Как меня выставили с работы? Уже за год до наступления пенсионного возраста мне без всяких причин уменьшили зарплату. Директор сказала: «На следующий год пришлют молодого специалиста. И у вас не будет работы».

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На следующий год без церемоний во время отпуска вручили уведомление о прекращении контракта. А при вручении трудовой книжки директор произнесла: «Со всеми так будет». И председатель профкома вслед за ней: «Да. Со всеми так будет». И никто не учёл, что я умею, хочу и могу работать.

Вот и всё, что на прощание заслужила за почти четыре десятка лет работы в госучреждении. Приходила в себя от такого прощания долго. Не грела ни стопка грамот за труд, ни значки и медальки.

Оказалось, что я такая не одна. Сейчас слышу и читаю много таких историй. И врачей так выпроваживают, и педагогов, и рабочих, и специалистов разных отраслей.

Знакомые рассказывали, как им по мере приближения пенсионного возраста говорили: «Часики тикают». А узнав, что они хотят продолжать работать: «Посмотрите в паспорт», «Пора уходить».

Раз уж не могут платить достойную пенсию, то зачем выгонять на «заслуженный отдых»? Пусть человек работает хотя бы на полставки. Сейчас на пенсию выходят специалисты, подготовленные в СССР. А это, как правило, знак качества. Разве по-государственному «избавляться» от таких людей?

Наказывать нужно таких горе-начальников, которые выгоняют из-за возраста квалифицированных специалистов. Имеет ли право руководитель не учитывать опыт, знания и способности работника только потому, что его возраст за 50?

В Трудовом кодексе, ст. 14, прямо сказано, что дискриминация, то есть ограничение в трудовых правах в зависимости от возраста или иных обстоятельств, не связанных с деловыми качествами, — запрещается. А у нас дискриминация процветает и даже поощряется! Сейчас руководители не скрывают, что молодому предпочтение сразу, пусть он хоть в сто раз хуже как специалист. А вот бы наказали за это по закону хоть раз!

Нам, пенсионерам, уже нужно создавать свою ассоциацию по защите своих прав. На индивидуальные наши высказывания никто не реагирует.