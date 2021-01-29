Законы ужесточить, боевики готовили взрывы домов, «политзаключённых нет». Короткие итоги совещания у Лукашенко

В четверг, 28 января, Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам совершенствования законодательства. На нём он традиционно высказался по многим темам. Обо всём важном — очень коротко написал TUT.BY.

Предложил изменить законодательство

Лукашенко отметил, что прошедший год стал по многим аспектам поучительным.

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— Шествия протестунов, призывы к забастовкам на предприятиях, диверсии на железной дороге, угрозы и насилие в отношении представителей власти, хакерские атаки на государственные информационные ресурсы и так далее. Это далеко не полный перечень того, с чем нам пришлось столкнуться.

Лукашенко потребовал определиться, чего не хватает в законодательстве для надёжного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства.

— Заблокировал дорогу — вот такое нарушение. Вышел незаконно на акцию и начинаешь нарушать общественный порядок? Мы тебя предупредим, оштрафуем. Выйдешь второй раз — сядешь.

Рассказал о боевиках

Лукашенко рассказал о работе спецслужб по пресечению террористических актов и пообещал обнародовать её итоги.

— Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, ещё как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их.

Он также высказал мнение, что в протестах принимали участие те, кто раньше работал за границей, а теперь оказался не у дел.

— Выброшенные из России, Польши, Литвы, Украины, других стран наши, отъехавшие на заработки люди. Они места себе не нашли здесь. Плюс те, кто через границу возил в Брестской и Гродненской областях и из Минска. Кто тряпки, кто топоры, но в основном топливо. Продавали, перепродавали. Пандемия перекрыла границы. Не я их перекрывал тогда, пандемия перекрыла. Другой работы они делать не умеют.

Александр Лукашенко пообещал защитить страну, если надо — «на танке, БМП, с автоматом в руках».

Пригласил оппозицию на ВНС

— Надо ж понимать, что около 6 млн человек проголосовали за действующую власть, за действующего президента.

Озвученное Александром Лукашенко число не совпадает с данными ЦИК — всего, по официальным данным, в голосовании на президентских выборах 2020 года приняло участие 5 818 955 избирателей. За Александра Лукашенко было подано 4,661 млн голосов.

Лукашенко обратился и к представителям оппозиции. Он обвинил их в нападках на Всебелорусское народное собрание, но всё же пригласил несогласных с его мнением и политикой действующей власти.

— Делегаты избраны, но если кто-то из политических, оппозиционных — тот, кто хочет разговаривать во имя страны, — мы их пригласим, мы же договорились. Нам скрывать нечего. Общество должно знать нашу позицию.

Пообещал политическую амнистию, если ему докажут наличие политзаключённых

— Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия… политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Завтра же немедленно помилую. Надо прекратить эту всякую болтовню. /…/ Не надо строить иллюзии — политические заключённые, амнистия и так далее. Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое — уголовное преступление — отдай последнее, если у тебя есть. Мы показали всё, что есть. Нет — суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия.

Напомним, в Беларуси, по данным правозащитников, 220 политзаключённых. Кого признают политическим заключённым можно прочитать здесь.

Назвал последний фильм Навального попыткой раскачать ситуацию

И немного российской повестки. Александр Лукашенко назвал Алексея Навального «беглым немецким протестуном» и главное отличие белорусских событий от российских.

— Главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг: мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска.

В России, по его мнению, «будут качать вдолгую», так как победить быстро там не получится. В качестве примера он привёл фильм Навального.

— Вот эти все расследования (ФБК о дворце в Геленджике) беглого, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна — это только начало. Ему я хочу сказать: если кто-то решил бороться против власти, против президента, осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Сам был судим — и он сегодня борец с коррупцией. Во-вторых, почти отравили, выпустили в Германию (захотел там лечиться), и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что это? Люди не понимают? Против чего оправдываются?

А в итоге?

Главный итог совещания — уже в два ближайших месяца внесут изменения в Административный, Уголовный, Уголовно-исполнительный кодекс, а также в трудовое и избирательное законодательство.

Они будут направлены на пресечение призывов к забастовкам и защиту персональных данных чиновников, силовиков и провластных журналистов.