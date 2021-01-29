В редакции «Кур'ера» есть полка свободного обмена книгами. Есть даже по программированию

У нас в редакции есть полка свободного обмена книгами. На днях у нас появилось несколько по программированию.

Принесла их мама Кирилла Сергеева. Кто такой Кирилл? Это тот самый парень, который в 2004 году, будучи школьником, сделал новую версию сайта газеты «Кур'ер» (Слуцкий региональный портал), существующего с 2000 года. И эта версия успешно проработала несколько лет. Сейчас Кирилл работает в столице… К чему это мы? Кому нужны книги по программированию — они на полке. Так как это свободный обмен книгами, будем рады, если вы взамен — для других читателей — принесёте какие-то свои книги. Редакция работает с 8 до 17 часов каждый будний день. Обед с 13 до 14 часов, но можно позвонить в звонок.