«Белтелеком» модернизировал платформу интерактивного телевидения ZALA и внедрил новые функции

«Белтелеком» модернизировал платформу цифрового интерактивного телевидения ZALA (IPTV), существенно расширив ее функционал и емкость. Теперь к имеющимся ТВ-сервисам добавятся новые возможности, при этом интерфейс останется удобным и понятным.

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Доступ к онлайн-кинотеатрам, YouTube и платформам хранения данных, взаимодействие с соцсетями, камерами видеоконтроля и платежными сервисами. Это и многое другое стало доступно абонентам уже сегодня!

«Белтелеком» является крупнейшим в стране телевизионным оператором. Первых абонентов IPTV компания подключила в 2008 году. А через год, в 2009-м, на рынке появился бренд ZALA. Цифровое качество и интерактивные возможности ZALA IPTV определили его успех среди телезрителей. На сегодняшний день число абонентов интерактивного телевидения ZALA превысило 2 млн.

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам РУП «Белтелеком» Сергей Туромша:

— Совершенствование инфраструктуры, наряду с улучшением качества и перечня услуг, является приоритетным направлением развития компании. Модернизация технологической платформы IPTV обеспечит техническую возможность запуска новых сервисов, расширения тарифной линейки, разработки новых продуктов в соответствии с запросами пользователей и рыночными приоритетами. Таким образом, эти качественные перемены знаменуют процесс перехода от экстенсивного роста к расширению спектра предлагаемых услуг.

Заместитель генерального директора по техническим вопросам РУП «Белтелеком» Вадим Шайбаков:

— На платформе ZALA размещались более 150 телеканалов и около 5 тысяч единиц фильмового контента. Благодаря модернизации эти параметры будут существенно увеличены. Уже сейчас емкость платформы расширена до 2 250 000 абонентов. Внедрены дополнительные функции, в том числе поддержка технологий ОТТ и 4К.

Уже более 10 лет партнером «Белтелекома» по внедрению услуг IPTV/OTT выступает компания ZTE в Беларуси.

Директор ИООО «ЗТЕ» (ZTE в Беларуси) Вэй Вэй:

— ZTE с успехом реализовала свыше 120 коммерческих проектов с использованием различных решений для «большого видео» в более чем 45 странах. Нам очень приятно, что наше планомерное сотрудничество с «Белтелекомом» является одним из наиболее заметных проектов ZTE IPTV/OTT в странах СНГ. Данный сервис пользуется неизменной популярностью среди абонентов, наблюдается стабильный рост спроса на эту услугу. Модернизация платформы IPTV в 2021 году стала закономерным продолжением работы по постоянному улучшению качества предоставляемых услуг.

Единая платформа IPTV/OTT обеспечит абонентам доступ к таким популярным видеосервисам, как YouTube, онлайн-кинотеатр IVI, медиасервисы MEGOGO и more.tv.

В меню телевизионной приставки также появится доступ к существующим сервисам «Белтелекома»: приложению «Мой Белтелеком», услуге видеоконтроля. Добавлены новые сервисы: платеж за текущую услугу по QR-коду ЕРИП, доступ к встроенным играм и фотографиям на Google Drive, Microsoft OneDrive, Drobpox.

Кроме этого, платформа взаимодействует с социальными сетями Facebook, ВКонтакте, сервисом Viber. Это значит, что интересным контентом пользователь сможет делиться со своими друзьями в соцсетях и мессенджере.

Управлять приставкой теперь можно не только традиционным пультом дистанционного управления, но и с помощью мобильного телефона.

Благодаря новой технической платформе 21 января линейка «ЯСНА» пополнилась новыми пакетами услуг, разработанными в партнерстве с крупнейшим в СНГ онлайн-кинотеатром IVI, медиасервисами MЕGOGO и more.tv. «ЯСНА Кино +» — уникальное предложение для киноманов. Наряду с пакетом телекоммуникационных услуг в тарифный план включены партнерские подписки IVI и MЕGOGO, а также доступ к каталогу more.tv. «ЯСНА Кино» предлагает такой же набор услуг связи, коллекцию фильмов more. tv, однако выбрать партнерскую подписку IVI или MЕGOGO абоненты смогут самостоятельно.

*Для доступа к новой платформе ZALA IPTV необходима пользовательская приставка STB В800. Данная приставка входит в комплект оборудования тарифных планов линейки «ЯСНА» на скорости 100 Мб/с и выше. Абоненты, ранее подключенные на такие тарифные планы, могут обратиться в сервисный центр и заменить приставку.

Слуцкий ЗУЭС Минского филиала РУП «Белтелеком» УНП 102 302 863