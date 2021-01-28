Мастер-классы и консультации, подарки и сюрпризы… В Слуцке пройдёт свадебная выставка

На выставке вы познакомитесь с новинками свадебного сезона-2021 и сможете выбрать для своего торжества подрядчиков.
В программе мероприятия:
- мастер-классы и консультации с представителями свадебной индустрии;
- beauty-зона для невест, где вам дадут консультацию стилисты и предложат сделать пробный бесплатный макияж и причёску;
- показы свадебной моды для невест и женихов;
- встречи с ведущими, фотографами, видеографами, представителями beauty-индустрии, декораторами и флористами.
Будущие муж и жена смогут получить специальную скидку от участников свадебной выставки. Посетителей также ждут подарки, сюрпризы и розыгрыши ценных призов. Главный приз — свадьба «Под ключ».
Организаторы — «СлуцкТВ» и Слуцкий отдел ЗАГС. Участвовать в этой свадебной выставке будет и газета «Кур'ер».
Это не первая выставка для молодожёнов в Слуцке. Подобная выставка проходила в городе в кафе «Колизей» в 2015 году. Тогда организаторами выступила случчанка Алёна Бахта. Как прошла встреча, а также фотографии с мероприятия вы можете посмотреть здесь.