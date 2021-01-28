Мастер-классы и консультации, подарки и сюрпризы… В Слуцке пройдёт свадебная выставка

В Слуцком ЗАГСе 14 февраля пройдёт интерактивная свадебная выставка Wedding PRO. Начало в 12 часов. Вход свободный.

На выставке вы познакомитесь с новинками свадебного сезона-2021 и сможете выбрать для своего торжества подрядчиков.

В программе мероприятия:

мастер-классы и консультации с представителями свадебной индустрии;

beauty-зона для невест, где вам дадут консультацию стилисты и предложат сделать пробный бесплатный макияж и причёску;

показы свадебной моды для невест и женихов;

встречи с ведущими, фотографами, видеографами, представителями beauty-индустрии, декораторами и флористами.

Будущие муж и жена смогут получить специальную скидку от участников свадебной выставки. Посетителей также ждут подарки, сюрпризы и розыгрыши ценных призов. Главный приз — свадьба «Под ключ».

Организаторы — «СлуцкТВ» и Слуцкий отдел ЗАГС. Участвовать в этой свадебной выставке будет и газета «Кур'ер».