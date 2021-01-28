Молодая случчанка ответила депутату, который высказался про нынешнюю молодёжь. Мнение

Наткнувшись на материал, в котором, решила заступиться за нынешнее поколение и сказать следующее. Не нужно пытаться лепить из молодёжи советских детей. Это время прошло, и, к сожалению или к счастью, его не вернуть.



Хоть я и не являюсь самой «свежей» молодёжью, но попытаюсь разобрать слова депутата и объяснить, почему им не суждено исполниться. Буду цитировать и отвечать.

«Молодёжь поглощена интернетом, что влияет на их психологию, формирование ценностей и ориентиров в жизни».

В 21 веке интернет — это неотъемлемая часть жизни. Благодаря ему у людей появляется большой выбор профессий, которые, кстати, подарило наше поколение. Начиная от блогеров, элементарной бухгалтерии и заканчивая профессиональным программированием. На интернете в какой-то степени строится любая профессия. Даже изучением психологии занимаются с помощью интернета. А как медицина развилась благодаря современным технологиям?

Плохие люди были всегда, что сейчас, что 50 лет назад, потому что ценности закладываются родителями, а не интернетом.

«Люди моего поколения были энтузиастами, патриотами страны».

А знаете почему? Потому что был железный занавес и выбирать не приходилось. Как говорили: «Где родился, там и пригодился». Больше это не актуально. У молодёжи появился выбор, где искать себя. Не нашёл себя в инженерии — пошёл в другую сферу деятельности. И не надо больше портить себе единственную жизнь и ходить 20 лет на завод ради понятия «энтузиазм».

Вы сказали, что молодёжь хочет всего и сразу, а разве это плохо — достигать больших целей методом ошибок и проб, а не ждать по 10 лет повышения ради 50 рублей сверху? Нынче зарплаты уже давно не те, что были раньше. Быть простым работником завода уже не является престижным, как это было в СССР. Хоть бы выжить на ту зарплату, что там платят, и то — частями.

Про патриотизм страны — отдельная тема, которую после последних событий — смертей и избиений — лучше не поднимать.

«Иждивенческое отношение присутствует».

Что плохого в помощи родных и близких молодёжи? В СССР тоже родители помогали детям: и одевали, и обували, и даже свадьбы устраивали. Помогать детям любой нормальный родитель будет. То, что раньше не было иждивенческого отношения, — это всего лишь клише. Сомневаюсь, что кто-то выгоняет своих детей из дома, когда им исполнилось 18 лет, на вольные хлеба и больше никогда их не видит. Так ни один родитель не поступит, ведь в этом и отличие людей от животных.

Настоятельно рекомендую всем посмотреть на мир реальным взглядом и не жить прошлым.

Мария Василевич

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.