«На Замостье свет клином не сошёлся». Мысли жительницы Слуцка про судьбы магазинов в городе и деревнях

Прочла публикации о ситуации с магазином в д. Замостье и продаже нескольких магазинов в городе. Хочу высказать своё мнение.

После «Востока» остались магазины, которые то сдают в аренду, то продают. Они, по сути, зачастую просто пустуют и ждут своей продажной участи в основном «сетевикам», налоги от которых идут не в местный бюджет.

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После публикации о д. Замостье, а именно о комментарии руководства КХП в ответ на публикацию, выходит, что в городе есть предприятие, у которого есть потенциал и желание открывать магазины как в черте города, так и в сельских населённых пунктах. Они об этом открыто сказали.

Сразу вспомнила ситуацию, как универмаг «Слуцк», не стесняясь, взял несколько магазинов, оставшихся после «Востока», вкладывал средства и платил аренду по приличному коэффициенту, кстати, и налоги шли в бюджет, я так понимаю.

В Слуцке на «Сахарном» люди возмущались, что не осталось ни одного магазина в шаговой доступности. В сельской местности свободных магазинов тьма. Простой пример: Падерь, Ячево. Бери в аренду, продавай — не хочу! Но почему-то всё упёрлось в магазин в д. Замостье.

К слову, почему-то и другое торговое предприятие — «СлуцкТорг» — тоже не слышала, чтобы изъявило желание взять в аренду какой-нибудь магазин.

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