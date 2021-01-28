«Я согласна на любые варианты, лишь бы жить в тепле». Как жительница Слуцка из холодного барака просила главу района о помощи

О жилищных проблемах с арендным жильём случчанки Натальи Полуниной «Кур'ер» писал неделю назад. Пенсионерка топит котёл по пять часов, а температура в доме не поднимается выше 10 градусов. В среду, 27 января, она обратилась к Андрею Янчевскому, председателю Слуцкого райисполкома, и рассказала нам о результатах разговора.

«Мы поговорили минут десять. Я рассказала о своих бедах и проблемах с этим арендным жильём, о том, что мне невыносимо жить в таких условиях, — сказала Наталья Полунина. — О тонких стенах и окнах, продуваемых насквозь, о том, что топлю, по сути, улицу. Я не могу дом полностью переделать, для этого надо не меньше 20 тысяч долларов, которых у меня нет, а главное — дом же мне не принадлежит. Сказала, что из-за ошибки в документах мне не оформили приватизацию.

Реклама

Председатель меня выслушал и сказал: „Я пошлю комиссию. Если дом в таком состоянии, как вы говорите, будем что-то решать. Если нужен капитальный ремонт, то мы его сделаем, а вас на время отселим. А если комиссия не подтвердит эти факты, то будете жить дальше“.

Я сказала Андрею Владиславовичу, что согласна на любой вариант, лишь бы жить в человеческих условиях. Пусть утеплят дом и заменят эту отопительную систему на ту, которая будет греть. Согласна, чтобы меня даже переселили в меньшую квартиру. Предложила отдать дом другой семье, которой нужна большая площадь. Я больной человек, еле хожу, мне не нужны эти четыре комнаты, дайте мне одну-две, но чтобы там было тепло. Пусть комиссия посмотрит, сколько часов уйдёт, чтобы нагреть дом до нормальной температуры. Я топлю-топлю, а обратка холодная.

Когда ко мне осенью приходил работник ЖКХ, он говорил, что система отопительная у меня в доме так устроена. Чтобы тепло дошло до последней комнаты, нужно топить часов пять, а в морозы — и того больше. А поскольку стены тонкие и холодные, окна никакие, всё уходит, стены тепло не сохраняют. Буду ждать комиссию».

Редакция будет следить за развитием событий и расскажет, какое решение примет комиссия.

РАНЕЕ. «Топлю круглосуточно, а в комнатах не больше 10 градусов». Жительница Слуцка рассказала об условиях жизни в арендном доме. Читайте, как временное жильё стало постоянным.