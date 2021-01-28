С 1 февраля повысят пособия на детей. Сколько составит прибавка

С 1 февраля в Беларуси вырастут размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Это связано с повышением бюджета прожиточного минимума, от которого зависит размер пособий.
Рост пособий составит около 1,8% по сравнению с нынешними их размерами.
Так, единовременное пособие женщинам, ставшим на учёт в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 262,87 рубля (сейчас — 258,11 рубля).
Единовременное пособие в связи с рождением
- первого ребенка с 1 февраля составит 2628,7 рубля (сейчас — 2 581,1 рубля),
- а при рождении второго и последующих детей — 3680,18 рубля (сейчас — 3 613,54 рубля).
Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 февраля
|Вид пособия
|Размер пособия
|Сумма, рублей
|пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребёнка в возрасте до 3 лет (ежемесячно)
|50% БПМ
|131,44 (вырастет на 2,38)
|на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей, кроме ребёнка-инвалида
|50% БПМ
|131,44 (+ 2,38)
|на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на ребёнка-инвалида
|70% БПМ
|184,01 (+ 3,33)
|по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):
с I и II степенью утраты здоровья
с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребёнку возраста 3 лет
с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребёнку возраста 3 лет
|100% БПМ
100% БПМ
120% БПМ
|262,87 (+ 4,76)
262,87 (+ 4,76)
315,44 (+ 5,71)
|на ребёнка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное)
|70% БПМ
|184,01 (+ 3,33)
Новые размеры БПМ и пособий на детей будут действовать до конца апреля.
В ТЕМУ. С 1 февраля в Беларуси вырастут размеры пособий на детей до трёх лет
Пропорционально росту БПМ с 1 февраля изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.