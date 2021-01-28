С 1 февраля повысят пособия на детей. Сколько составит прибавка

С 1 февраля в Беларуси вырастут размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Это связано с повышением бюджета прожиточного минимума, от которого зависит размер пособий.

Рост пособий составит около 1,8% по сравнению с нынешними их размерами.

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Так, единовременное пособие женщинам, ставшим на учёт в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 262,87 рубля (сейчас — 258,11 рубля).

Единовременное пособие в связи с рождением

первого ребенка с 1 февраля составит 2628,7 рубля (сейчас — 2 581,1 рубля),

а при рождении второго и последующих детей — 3680,18 рубля (сейчас — 3 613,54 рубля).

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 февраля

Вид пособия Размер пособия Сумма, рублей пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребёнка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 50% БПМ 131,44 (вырастет на 2,38) на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей, кроме ребёнка-инвалида 50% БПМ 131,44 (+ 2,38) на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на ребёнка-инвалида 70% БПМ 184,01 (+ 3,33) по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):

с I и II степенью утраты здоровья

с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребёнку возраста 3 лет

с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребёнку возраста 3 лет 100% БПМ

100% БПМ

120% БПМ 262,87 (+ 4,76) 262,87 (+ 4,76) 315,44 (+ 5,71) на ребёнка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ 184,01 (+ 3,33)

Новые размеры БПМ и пособий на детей будут действовать до конца апреля.

В ТЕМУ. С 1 февраля в Беларуси вырастут размеры пособий на детей до трёх лет

Пропорционально росту БПМ с 1 февраля изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.