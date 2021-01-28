В Беларуси повышают минимальные трудовые и социальные пенсии

В Беларуси с 1 февраля повысят минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, который вырастет со следующего месяца.
Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца апреля. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.
|Вид пенсии или надбавки
|С 1 февраля (рублей)
|Сколько составит прибавка (рублей)
|социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства
|289,16
|+5,24
|инвалидам с детства 2-й группы
|249,73
|+4,52
|инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца
|223,44
|+4,05
|инвалидам 3-й группы
|197,15
|+3,57
|лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60
|131,44
|+2,38
|детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:
первой
второй
третьей
четвёртой
|210,3
223,44
249,73
289,16
|+3,81
+4,05
+4,52
+5,24
|минимальная пенсия по возрасту (без учёта доплаты в 20% от средней зарплаты)
|65,72
|+1,19
|доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:
75 лет
80 лет
|49,29
65,72
|+0,89
+1,19
С 1 февраля также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
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