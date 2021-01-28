В Беларуси повышают минимальные трудовые и социальные пенсии

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В Беларуси с 1 февраля повысят минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, который вырастет со следующего месяца.

Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца апреля. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

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Вид пенсии или надбавки С 1 февраля (рублей) Сколько составит прибавка (рублей)
социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 289,16 +5,24
инвалидам с детства 2-й группы 249,73 +4,52
инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 223,44 +4,05
инвалидам 3-й группы 197,15 +3,57
лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 131,44 +2,38
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:
первой
второй
третьей
четвёртой		 210,3
223,44
249,73
289,16		 +3,81
+4,05
+4,52
+5,24
минимальная пенсия по возрасту (без учёта доплаты в 20% от средней зарплаты) 65,72 +1,19
доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:
75 лет
80 лет		 49,29
65,72		 +0,89
+1,19

С 1 февраля также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

В ТЕМУ. Что изменится с 1 февраля в Беларуси. Обзор