В Беларуси повышают минимальные трудовые и социальные пенсии

В Беларуси с 1 февраля повысят минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, который вырастет со следующего месяца.

Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца апреля. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

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Вид пенсии или надбавки С 1 февраля (рублей) Сколько составит прибавка (рублей) социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 289,16 +5,24 инвалидам с детства 2-й группы 249,73 +4,52 инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 223,44 +4,05 инвалидам 3-й группы 197,15 +3,57 лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 131,44 +2,38 детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:

первой

второй

третьей

четвёртой 210,3

223,44

249,73

289,16 +3,81

+4,05

+4,52

+5,24 минимальная пенсия по возрасту (без учёта доплаты в 20% от средней зарплаты) 65,72 +1,19 доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:

75 лет

80 лет 49,29

65,72 +0,89

+1,19

С 1 февраля также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

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