Теологи с настороженностью относятся к модернизации Библии. Однако теперь Священное Писание доступно в новом спецпереводе для поколения Z. 21 января проект BasisBibel, что можно перевести как «Базовая Библия», достиг своей финальной стадии.

Библия XXI века — так называют этот перевод текста Священного Писания инициаторы проекта. 40 пере­вод­чи­ков работали с текста­­ми на иврите и греческом. И перед глазами у них был современный читатель: поколение Z, выросшее с современными технологиями и в эпоху интернета. Общение в чатах, мессенджерах — привычное дело, а вот интенсивное чтение и работа с текстом — скорее редкость. Поэтому авторы проекта решили создать Библию для современного интернет-пользователя.

Библия для молодой аудитории: примеры

Как появился на Свет Сын Божий? «Мария и Иосиф ещё никогда не спали друг с другом. И тут выяснилось, что Мария ждёт ребёнка. Иосиф был опечален, потому что он не знал ещё, что этот Ребёнок от Бога. Иосиф был опечален, но он не хотел опозорить Марию и хотел расстаться с ней…» — конечно, носителю языка заметно, что он имеет дело с современным немецким. Но это языковые тонкости.

Есть и ещё одно существенное отличие от «старых» переводов.

«Базовая Библия» сопровождается множеством сносок. В них поясняются как географические названия (например, Вифлеем), так и, например, значение даров мудрецов: золота, ладана и смирны. Сносок в тексте очень много: видимо, авторы проекта исходят из того, что читателю многие понятия ещё никогда не встречались.

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Стиль и язык новой Библии

Предложения в этом издании — короткие: не больше 16 слов. «Действительно, самым сложным моментом в подготовке „Базовой Библии“ было найти стиль — с короткими предложениями, небольшим количе­ством придаточных предложений и с такими понятиями, которые будут понятны современному читателю», — объясняет Кристоф Рёзель, генеральный секретарь Немецкого библейского общества.

Вся команда, которая работала над проектом, насчитывает более 1100 человек. Текст Библии не просто переводили на современный немецкий язык, но и проверяли его на «усваиваемость» аудиторией, проводя с этой целью специальные опросы.

Издатели учитывали и современные тенденции: Библию должно быть удобно читать и на смартфоне, и на планшете.

Потребность адаптировать текст для современного пользователя интернета возникла ещё в начале 2000-х. В 2010 году был опубликован Новый Завет. 200 тысяч экземпляров быстро нашли свою аудиторию. И вот теперь завершилась работа над Старым Заветом. Команда, которая работала сейчас над новым изданием, ещё раз оценила первый этап работы: было принято решение упростить текст ещё больше. В результате текст Нового Завета «Базовой Библии» был сокращён ещё на 15%.

Долгий путь и камни преткновения

Михаэль Шмидель, религиовед из Билефельдского университета, подчёркивает, что в процессе появления новых переводов и модерни­зации религиозных текстов нет ничего нового: «Это необходимость. Цель любого перевода Священного Писания во всех религиях — достучаться до современного читателя».

«Базовая Библия» может служить дополнением и пред­назначена в первую очередь для детей и молодёжи, а также для семейного чтения. Книга доступна в печатном виде, а также бесплатно в интернете и как приложение для смартфонов и планшетов.

Компактное издание Библии для молодого поколения содержит две тысячи страниц, в более удобном для чтения формате — три тысячи страниц. Так что о кратком пересказе речи нет.

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