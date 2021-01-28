«Что с премией „Кур'ера“ „Instagram года“? Она будет вручаться?»… Объясняем

Участники премии газеты «Кур'ер» «Instagram года» стали выкладывать «сторис-воспоминания» в Instagram с прошлогоднего награждения, и теперь читатели интересуются, будет ли конкурс и вечеринка в этом году.

Да, в этом году мы тоже отметим авторов местных Instagram-страниц за 2020 год. Награждение и вечеринка запланированы на апрель 2021 года. Место и точная дата будут известны немного позже.

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В прошлых годах мы обычно проводили премию в январе, но из-за пандемии-2020 перенесли на более позднее время. Надеемся, что в апреле проведение такого мероприятия будет более безопасным.

Если у вас есть идеи, как организовать вечеринку, чьи посты отметить, кого из местных авторов Instagram-страниц наградить, пишите на Viber (8 033 318 99 30, Виктория) или в direct Instagram «Кур'ера».