В Слуцке выставили на продажу здания фильмобазы и бывшей Новодворцевской базовой школы. Фото

На сайте Госкомимущества управление по образованию Слуцкого райисполкома выставило на продажу пять лотов. Стоимость не указана ни в одном из них.



Здание фильмобазы

Бывшая фильмобаза находится по адресу: ул. Ленина, 311А. В лот входит само здание, пристройки, сараи, уборная, колодец и резервуар. Есть только отопление и электроснабжение.

Раньше здание принадлежало КУП «Миноблкиновидеопрокат». Там размещался Слуцкий филиал предприятия.

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Школа

Здания бывшей школы в деревне Новодворцы разбили на четыре лота.

1. Здание школы

Кирпичное здание располагается по адресу: ул. Кирова, 52. Есть только электроснабжение.

2. Здание школы

Деревянное здание по ул. Кирова, 54. В характеристиках лота не указана ни одна из коммуникаций.

3. Здание школьной мастерской

Деревянное здание по адресу: ул. Кирова, 54А. Есть только электроснабжение.

4. Здание школьной столовой

Деревянное здание по адресу: ул. Кирова, 52А. В характеристиках лота также не указана ни одна из коммуникаций.