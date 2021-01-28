В Слуцке выставили на продажу здания фильмобазы и бывшей Новодворцевской базовой школы. Фото

На сайте Госкомимущества управление по образованию Слуцкого райисполкома выставило на продажу пять лотов. Стоимость не указана ни в одном из них.
Здание фильмобазы
Бывшая фильмобаза находится по адресу: ул. Ленина, 311А. В лот входит само здание, пристройки, сараи, уборная, колодец и резервуар. Есть только отопление и электроснабжение.
Раньше здание принадлежало КУП «Миноблкиновидеопрокат». Там размещался Слуцкий филиал предприятия.
Школа
Здания бывшей школы в деревне Новодворцы разбили на четыре лота.
1. Здание школы
Кирпичное здание располагается по адресу: ул. Кирова, 52. Есть только электроснабжение.
2. Здание школы
Деревянное здание по ул. Кирова, 54. В характеристиках лота не указана ни одна из коммуникаций.
3. Здание школьной мастерской
Деревянное здание по адресу: ул. Кирова, 54А. Есть только электроснабжение.
4. Здание школьной столовой
Деревянное здание по адресу: ул. Кирова, 52А. В характеристиках лота также не указана ни одна из коммуникаций.