Когда в Слуцке привили российской вакциной против коронавируса первых медиков, «Кур'ер» запустил опрос на своих платформах в соцсетях, собираются ли сделать это наши читатели.



В опросах на vk.com/kurjer и ok.ru/slutsk поучаствовали 529 человек. Из них 72,4% ответили, что не планируют прививаться, а будут — только 5,9%. Напомним, что первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Слуцкую больницу 20 января. Всего привезли 45 доз, которые пошли на вакцинацию медиков. Вторая партия ожидается в феврале.

В тему: