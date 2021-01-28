Когда в Слуцке привили российской вакциной против коронавируса первых медиков, «Кур'ер» запустил опрос на своих платформах в соцсетях, собираются ли сделать это наши читатели.


В опросах на vk.com/kurjer и ok.ru/slutsk поучаствовали 529 человек. Из них 72,4% ответили, что не планируют прививаться, а будут — только 5,9%.

Планируют ли случчане вакцинироваться от COVID-19. Результаты опроса
Скриншот опроса по состоянию на 28 января. vk.com/kurjer
Планируют ли случчане вакцинироваться от COVID-19. Результаты опроса
Скриншот опроса по состоянию на 28 января. ok.ru/slutsk
Напомним, что первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Слуцкую больницу 20 января. Всего привезли 45 доз, которые пошли на вакцинацию медиков. Вторая партия ожидается в феврале.

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