«Нужно поставить себя на место обратившегося человека». Начальник оперативно-дежурной службы Слуцкого РОВД о своей работе

В четверг, 21 января, в Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны состоялось офицерское собрание, на котором торжественно награждали сотрудников и руководителей подразделений, достигших высоких результатов в оперативно-служебной деятельности.

По итогам работы в столичном регионе за 2020 год в число лучших вошли пять подразделений Слуцкого РОВД, в том числе оперативно-дежурная служба. «Как театр начинается с вешалки, так и милиция начинается с оперативно-дежурной службы, куда поступают первые тревожные звонки о происшествиях и преступлениях», — отметил в интервью «Слуцкому краю» Владимир Нестерчук, начальник оперативно-дежурной службы Слуцкого РОВД.

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По его словам, в среднем в сутки в ОДС поступает от 40 до 70 обращений различного характера и около 150 звонков от граждан. В 2020 году в «дежурку» поступило 25 640 звонков граждан, из них зарегистрировано 13 369 заявлений и обращений, что меньше по сравнению с 2019 годом.

Оперативно-дежурная служба обеспечивает управление всеми силами и средствами органов внутренних дел, ведёт круглосуточный приём заявлений, сообщений о преступлениях и происшествиях, осуществляет оперативное реагирование на них, постоянный контроль за изменениями оперативной обстановки, обеспечивает готовность к незамедлительным и слаженным действиям в условиях чрезвычайных ситуаций любого характера. От эффективности работы ОДС в значительной степени зависят результаты деятельности отделов внутренних дел по предупреждению, раскрытию преступлений, задержанию преступников и обеспечению должного уровня общественного порядка на обслуживаемой территории, а также уровень доверия граждан.

«Главная специфика службы — это своевременное реагирование на все вызовы, которые поступают в милицию, ведь порой сыграть решающую роль может всего одна минута, — отмечает милиционер. — Дежурному необходимо отправить на место происшествия тех сотрудников, помощь которых необходима в каждой конкретной ситуации. Если это семейный скандал, выезжает участковый инспектор, если ДТП — вызов перенаправляется инспекторам ГАИ. Иногда звонят с сообщениями о происшествиях не нашего профиля: кто-то рассказывает о пожаре, кто-то просит о медицинской помощи для своих родственников или знакомых, жалуются, что их затопили соседи или путем возведения забора „захватили“ чужие метры земли. Все эти звонки перенаправляются в соответствующие инстанции». В оперативно-дежурной службе и службе быстрого реагирования Слуцкого РОВД работают 24 сотрудника. По словам Владимира Николаевича, это дисциплинированные, исполнительные, честные и грамотные сотрудники. Они имеют хорошую теоретическую подготовку и большой практический опыт, успешно организуют работу следственно-оперативных групп и нарядов по своевременному реагированию на заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях.

«Дежурная часть — это лицо отдела, а дежурные — грамотные и подготовленные сотрудники, которые лишь общаясь с человеком по телефону, принимают решение, стоит ли и в каком составе отправлять следственно-оперативную группу, или с вопросом может разобраться участковый инспектор, — отмечает Владимир Николаевич. — От их решения зависит процентов 40 общего успеха работы отдела».

«Я всегда говорю коллегам, при приеме звонков и сообщений нужно поставить себя на место обратившегося человека, воспринять его проблему как личную, разобраться, какая помощь ему необходима, суметь разобраться в ситуации и принять верное решение. И, конечно, не отвечать хамством на агрессию. Иногда бывает, что приходится сталкиваться и с негативом граждан, но в любой ситуации важно сохранять спокойствие и оставаться предельно вежливым», — резюмировал начальник ОДС.

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