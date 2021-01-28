Не покупали за «бешеные деньги», а всё сделали сами. Как на «Ямполе-Слуцк» решили вопрос безбарьерной среды

На предприятии «Ямполь-Слуцк» работают люди с инвалидностью по зрению. Для них там должна быть безбарьерная среда. Когда оказалось, что некоторые элементы этой среды обойдутся слишком дорого, на предприятии решили эту проблему по-своему. И теперь «Ямполь» может служить примером безбарьерной среды для других городских зданий.

Бесплатная альтернатива дорогим элементам

Ориентироваться в пространстве незрячим и слабовидящим людям по новому стандарту должны помогать, в числе прочего, напольные тактильные указатели. Они бывают направляющими (выступающие полоски) и предупреждающими («пупырышки»).

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Когда в конце 2018 года на «Ямполе» взялись устраивать безбарьерную среду по новому стандарту, предприятию пришло коммерческое предложение. Тактильные элементы производства Словении «Ямполю» предлагали купить по 5 рублей за один «пупырышек» и по 20 рублей за полоску длиной 27 см.

Дмитрий Бибик, инструктор-методист по социально-трудовой реабилитации и заместитель директора «Ямполя», рассказывает: «Мы сразу решили, что мы можем это сделать своими силами. Во-первых, элементы предлагали дорого. Во-вторых, у нас на предприятии хороший главный инженер и хорошие технические работники».

Некоторые тактильные элементы сделали из купленного алюминия. А остальные — из пластиковых отходов, которые оставались от производства кистей и щёток. Все тактильные элементы собственного производства «Ямполя» сделаны и наклеены по стандарту.

Вход в административный корпус

Единственное место на «Ямполе», где лежит покупная тактильная плитка — это перед крыльцом.

Административное здание

На «Ямполе» некоторые элементы остались от уже устаревших стандартов. Например, жёлтые квадраты возле дверных ручек, которые нужны для слабовидящих. Но на предприятии предпочитают и устанавливать новые элементы, и оставлять старые, к которым все уже привыкли.

Тифлотехника: устройства для незрячих

Кроме создания среды, на «Ямполе» людей с инвалидностью по зрению учат пользоваться тифлоустройствами. «Тифло» от греческого слова «typhlos», которое означает «слепой». Образцы этих устройств лежат в кабинете инструктора-методиста (это тоже Дмитрий Бибик, он совмещает 2 должности).

Это далеко не все устройства. Ещё есть электронная лупа, мультимедийный плеер, который выходит в интернет с помощью пяти кнопок и регулятора, градусники, часы и прочее.

Цех

Другие учреждения пока не делают ничего

Дмитрий Бибик рассказал, что они готовы поставлять свои тактильные элементы другим организациям и учреждениям. Например, сотрудники «Ямполя» приглашали к себе представителей Слуцкой ЦРБ, показывали им все элементы безбарьерной среды, как и где они должны располагаться. Однако ответа пока нет, вероятно, из-за того, что больница занята борьбой с эпидемией COVID-19.