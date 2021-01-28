Две кошки и собака ищут добрых хозяев. Люди, отзовитесь

Газета «Кур'ер» продолжает цикл публикаций про животных, которые ищут дом и хозяев. Если вы мечтали о питомце — самое время его приобрести.

Маленькой собачке нужен дом и заботливые хозяева! Добрая, сообразительная, подойдёт для содержания и в квартире, и в частном доме. Обработана от паразитов, приучена к выгулу, стерилизована. Ей около 1,5 лет. Телефон: (8 029) 184 81 61.

Молоденькая кошечка ищет дом и любящих хозяев! Найдена на улице, очень хорошая, ласковая кошка. Приучена к лотку. Телефон: (8 029) 361 19 00.

Кошечка ждёт самых лучших хозяев. Нежная, ласковая, очень хорошая кошка. Ей 7 месяцев. Стерилизована, обработана от паразитов, приучена к лотку. Телефон: (8 029) 184 81 61.

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