Две кошки и собака ищут добрых хозяев. Люди, отзовитесь

Адрес: ТЦ «Южный» (улица Максима Богдановича, 54).
Контакты: +375 29 607 05 90.
Instagram: @ogma_plus.
Адрес: улица Ленина, 177 в «Дом быта» (2-й этаж, вход «Фотостудия»).
Контакты: +375 29 662 04 36.
Instagram: @diana_salon8.
Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 120 (средний подъезд, 2-й этаж).
Контакты: +375 25 949 76 60.
Instagram: makeup_makarona
Телефоны: А1 (8029) 662 33 85, life (8025) 929 58 22
Адреса:
Сайт: strekoza-shoes.by
Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2; ул. 14 Партизан, 15/1.
Телефоны: (8 029) 654 29 25; (8 029) 102 35 93.
Instagram: @tandem_slutsk
Адрес: улица 14-ти Партизан, д. 15 (2 этаж).
Режим работы: вторник-пятница — с 10 до 19 часов; суббота — с 10 до 17 часов; воскресенье — с 10 до 16 .
Instagram: @kengurenok_detki_stok
Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1, кабинет 11 (2-й этаж)
Контакты: + 375 29 808 08 90.
Instagram: @iplaser1.
Адрес: улица Чехова, д. 57 (магазин «Северный», с торца здания).
Контакты: 8 029 850 56 95, 8 029 608 08 39.
Instagram: @slutsk_manhattan.
Адрес: г. Слуцк, улица Ленина, 197 (ТЦ «Европарк»), г. Солигорск (ТЦ «Галерея», 2 этаж).
Контакты: (8 029) 190 01 11, (8 029) 190 03 33.
Instagram: @magazinmomo.
Адрес: ул. Ленина, 120 (двухэтажное здание на остановке «Рынок»).
Контакты: + 375 29 622 24 99.
Instagram: @tavernaslutsk
Адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3, 1-й этаж, 101 кабинет.
Контакты: +375 29 342 21 59.
Instagram: @volosnetslutsk .
Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло.
Контакты: + 375 29 661 15 88, +375 33 352 62 03.
Instagram: lecenka_centr.
Телефон: (8029) 554 55 35, (8029) 138 68 49
Сайт: ditman.kraj.by
Телефон: (8029) 237 61 45
Телефон: (8033) 360 10 10 (Viber, WhatsApp, Telegram), (8029) 939 10 10
Сайт: it-slutsk.by
Instagram: @it_slutsk
Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2, ТЦ «Маяк»
Приём заказов: с 11:00 до 22:30
Доставка: с 11:00 до 23:00
Телефоны: (801 795) 6 40 40, (8029) 116 08 00
Сайт: slutsk.pizzasmile.by
Instagram: @pizzasmile
Адрес: улица М. Богдановича, 33 (возле садика № 13, который в народе называют «голова»).
Контакты: + 375 44 499 96 27.
Instagram: @doner_slutsk.
Адрес: ул. Социалистическая, 133 (здание «Волатавто»)
Телефон: (8044) 505 07 44
Заказ по телефону: (8029) 320 40 70, (8033) 320 40 71
График работы: Пн-Чт 11:00—23:00; Пт-ВС 11:00—24:00;
Instagram: @pizza_art_slutsk
Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1.
Контакты: + 375 29 370 78 71, +375 29 249 78 71.
Instagram: @sushi_slutsk.
Сайт — compofmaster.by
Телефон: (8 029) 106 23 14, (8 029) 706 73 87.
Instagram: @compofmaster.
Instagram — @kvetki_slutsk;
Адрес: Цветочный рынок, павильон 10, 11, 13;
Время работы: с 7 до 22 часов;
Телефон: (8029) 6 827 977.
Телефон: (8029) 140 89 58, (8025) 522 21 35
Заборы, ворота, калитки из металлопрофиля, металлоштакета, сетки-рабицы.
Телефон: (8029) 172 27 28.
Сайт: www.teplahata.by
Instagram — @teplahataby
Телефон: (8029) 142 96 20 (Viber, WhatsApp, Telegram)
Адрес: г. Слуцк, ул. Стародорожская, 34а.
Адрес: г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк», 4-й этаж), приём врача
Режим работы: Пн-Пт 10.00−19.00; Сб-Вс 10.00−18.00
Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 124 (напротив универмага «Слуцк»)
Режим работы: Пн-Пт 9.00−19.00; Сб-Вс 10.00−15.00