Из-за циклона электричество пропадало в 437 жилых домах Слуцкого района, в детсаду и не только

Во вторник, 26 января, спасателям поступили сообщения об отключении электроснабжения в Слуцком районе.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.

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Первый звонок поступил в 16.39. Без электроснабжения остались 14 трансформаторных подстанций, комплектная трансформаторная подстанция, одна котельная и три деревни:

60 жилых домов деревни Большое Журово;

174 жилых дома, котельная, детский сад в деревне Кирово;

183 жилых дома в деревне Клепчаны.

Второе сообщение спасателям поступило в 19.45 из Беличского сельского совета. В результате остались без электроснабжения две трансформаторные подстанции, комплектная трансформаторная подстанция, деревня Млынка (20 жилых домов), одна водонапорная башня.

Причина отключения электроснабжения во всех случаях устанавливается.

Также перебои с электроэнергией были в деревнях Чижовка и Беличи. Об этом «Кур'еру» сообщали читатели.

Дополнено в 11.42.

По состоянию на 9.30 27 января в Слуцкие электросети поступило 16 обращений по поводу отключения электроэнергии в деревнях района. Произошёл обрыв участка линий электропередачи 10 кВ.

Над устранением неполадок работают 7 бригад (30 человек) и 9 единиц техники. Одна бригада Слуцкий электросетей выехала для помощи в Любанский район. Работы над устранением неполадок длились всю ночь и продолжаются сейчас.