«Хороших слов для всей системы государства просто нет». Про работу, стаж и пенсию

Прочитала, какие пенсии получают пенсионеры, и не могу не высказать своё негодование.

Общий стаж — более 35 лет. Работала добросовестно, то есть не прогуливала, не пью и не курю, на больничных была раз в год, а то и не была за год ни разу. Работала на радиозаводе — сократили, а потом и завод закрыли. Стояла на бирже по безработице. Потом была швеёй на «Белкельме», затем — санитаркой на ставку в больнице.

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И вот пришла пора уйти на пенсию в октябре 2020 года. И получила я пенсию, что плакать хочется. Начислили 334 рубля 89 копеек. Хороших слов для всей системы государства просто нет.

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