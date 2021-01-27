«Шкварка, чарка. Лишь бы не было войны. Радуйтесь!» Случчанка про накопительную пенсию и процветающую Беларусь

Хочу накопительную пенсию! Нет, не от государства. От государства 40% от средней зарплаты по стране — копейки. На эти деньги не проживёшь. Хочу иметь накопительную пенсию, как во всём цивилизованном мире, — 70% от средней зарплаты. Но у нас не развита система накопительных пенсий.

Спросите у своих знакомых, у кого из них есть накопительная пенсия. «А что это такое?» — услышите в ответ. Да, бедные пенсионеры — это наше будущее. Это то, что мы заслужили за 40 лет работы на государство. Шкварка, чарка. Лишь бы не было войны. Радуйтесь!

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Сложно радоваться, если жить не на что.

Хочу пенсию как в Польше, Чехии, Венгрии. За 30 лет перестройки 60% населения смогли накопить себе пенсию € 500−600 в месяц. Это не наши € 150 в месяц. О накопительной пенсии у нас не принято даже говорить, тем более реально накапливать. Отстали мы в этом вопросе давно и надолго. Зато мы живём в процветающей Беларуси.

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