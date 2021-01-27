Во вторник 26 января в деревне Замостье прошло собрание. На нём жители сельсовета просили оставить им магазин «Виктория». А представители Слуцкого комбината хлебопродуктов объясняли, что если магазин «Виктория» закроется, то в этом здании откроется магазин «КХП-трейд», где тоже будут нужные товары. Почитайте наш репортаж с цитатами с обеих сторон.

Справка

В 2004 году ИП Тамара Костюковец взяла в аренду у «Агро-Замостья» пустующую старую баню. Она отремонтировала здание и открыла в нём магазин «Виктория». Позже «Агро-Замостье» стало филиалом Слуцкого КХП. В 2020 году Костюковец заключила с «Агро-Замостьем» новый договор аренды на три года. Но не прошло и года, как Слуцкий КХП потребовал у неё покинуть помещение под разными предлогами.

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Об этом мы писали здесь. А ответ на публикацию от Слуцкого КХП — здесь.

Адрес магазина «Виктория» — улица Октябрьская, 4. По крайней мере, под таким адресом упоминало магазин в документах «Агро-Замостье».

Позже Тамара Костюковец прислала в редакцию фото свежей справки из государственного регистра. Там значится, что по адресу улица Октябрьская, 4, расположен Замостский сельский дом культуры. Собственность отдела идеологии райисполкома. У здания самого магазина «Виктория» не нашлось ни документов, ни своего адреса. И пока не понятно, что и почему арендовала у хозяйства ИП Костюковец и как Слуцкому КХП досталось такое наследие от сельхозпредприятия.



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Начало собрания

Кстати, именно в доме культуры на Октябрьской, 4, и проходило собрание жителей. Корреспондент «Кур'ера» прибыл на место примерно за пять минут до назначенного времени, но собрание уже шло.

На нём присутствовали:

Иван Горбацевич , председатель Покрашевского сельисполкома,

Владимир Герего , заместитель директора Слуцкого КХП по идеологической работе и социальным вопросам,

Тамара Руденок , руководитель торгового предприятия «КХП-трейд»,

ещё два представителя КХП, не принимавшие участия в беседе,

ИП Тамара Костюковец , хозяйка магазина «Виктория» ,

дочь и муж ИП Тамары Костюковец,

жители Замостья и других окрестных деревень,

работники СХФ «Агро-Замостье» Слуцкого КХП.

Я ещё раз вам объясняю: мы здесь находимся для того, чтобы вам объяснить, что в случае закрытия магазина «Виктория» именно владельцами магазина «Виктория» местное население, дачники и все остальные без магазина не останутся.

Местный житель: А мы не хотим «Золотой злак». У вас есть в колхозе есть ещё одно здание, которое пустует. Открывайте, пожалуйста, там магазин.

Герего: Чтоб вы знали — то здание, где находится магазин «Виктория», тоже принадлежит нашему предприятию. ИП Тамара Костюковец: Наше здание (имеет в виду здание, где находится её магазин «Виктория» — Прим. Ред) — оно никому ещё не принадлежит. Документов на него нет. Где документы на него?

Герего: Мы здесь не выясняем, есть документы у кого-то или нет.

Женщина: А на каком основании тогда вы забираете здание? Объясните, пожалуйста.

Владимир Герего стал объяснять, что он приехал сказать жителям, что они не останутся без магазина, если закроется «Виктория». Муж ИП Костюковец: Объясните, почему подписали договор с предпринимателем? Вы подписали договор в 2020 году!

Герего: При чём здесь про договор?

Муж ИП Костюковец: Вы подписали договор и не даёте заработать человеку. Почему?

Герего: Так никто не говорит, что сегодня же надо освободить…

Местные жители перебили его криками.

Разговор с руководителем «КХП-трейд»

: Давайте поговорим спокойно, пожалуйста, не кричите, люди! (

Люди перестают кричать

) Я работаю на КХП год. В этот год мы открыли 4 магазина и купили автомагазин. Специфика торговли КХП практически вся поменялась. У нас сегодня 500 договоров с поставщиками. Вопросов по завозу никаких нет. Любой товар. Сегодня Вежи — у меня 2 человека работают — они, в принципе, делают оборот, как раньше у меня делало 5 человек. Товар не успеваем завозить. Мы открыли в Исерно магазин, мы открыли в вашем городе на Льнозаводе. Запустили автомагазин. Поменяли везде оборудование, сделали самообслуживание. Сделали так, чтобы можно было прийти в магазин, купить. Кроме этого, у нас есть столовая. Мы завозим свою свежую выпечку в магазины в наши. И любой человек может на праздники заказать готовую продукцию. Это и фаршированная рыба, и курица фаршированная… Просто понимаете, я же наблюдаю со стороны. Вы как будто бы хотите создать какую-то конфликтную ситуацию.

Я проработал в этом хозяйстве четыре с половиной года. Наталью Михайловну я вашу прекрасно знаю, заведующую столовой. Отличная и компетентная женщина, действительно. Дай ей бог здоровья! Но я вам скажу одно. Ваша выпечка, даже смаженки, сосиски в тесте — она гораздо дороже идёт, нежели купить её в магазине.

Тамара Руденок: Вы не правы. Мы сделали мониторинг по вашему городу Слуцку. Гораздо дешевле. Почему к нам и пошли сегодня люди. Даже стоит вопрос о том, чтобы расширить помещение столовой, потому что людей очень много. И выпечка расходится. Мы купили новое оборудование. Мы проработали тендер по наполнителям. У нас выпечка намного дешевле, чем в городе Слуцке.

Местный житель: А в деревне Покрашево сколько эта выпечка стоит?

Тамара Руденок: Послушайте, мы в деревню Покрашево не успеваем завозить.

Местные жители стали наперебой кричать, что им не надо другого магазина.

Документы, которые и есть, и нет, и полковник милиции

: Скажите, а почему именно это здание? Почему? Когда человек его облагораживал, наработал всё, там наведён порядок, там ремонт сделан. Когда были здания везде, по всему району, их посносили. Никому это не надо было. А когда уже всё налажено, всё аккуратно, всё сделано, вам нужен магазин. Почему нет конкурентной основы? Если вы хотите, делайте на конкурентной основе. Постройте или другое помещение возьмите. Нас устраивает этот магазин.

Герего: Это здание КХП. Вот вы считаете свои деньги? Почему предприятие не должно считать свои деньги? Почему предприятие, имея собственное помещение, должно другое помещение [снимать]?

Тут ИП и местные жители стали говорить, что есть договор аренды. Но Владимир Герего отвечал, что договор аренды не заключён и документов нет. (При этом фото договора аренды есть в распоряжении редакции — Прим. Ред.). Тогда вышел вперёд пожилой мужчина, который представился полковником милиции. Пожилой мужчина: Вы получали незаконно 15 лет доходы за здание, на которое у вас нет документов — ни техпаспорта, ничего.

Герего: Подождите, если вы полковник милиции, вы должны понимать, что такое юриспруденция. А не голословно обвинять кого-то.

Пожилой мужчина: Что такое юриспруденция, я понимаю. Если вы понимаете, что я полковник, значит, я имею юридическое образование.

Герего: Ну, может, вы военный танкист! Откуда я знаю?

Началась ругань. Люди стали кричать «Не забирайте наш магазин». Владимир Герего стал говорить людям, что это не их магазин. И что документы на здание, если нужно, КХП предоставит в суд. Семья ИП Костюковец спросила, почему тогда КХП не обращается в суд. Владимир Герего снова напомнил, что приехал решать не юридические вопросы, а объяснить, что население не останется без магазина.

Спор о качестве и ценах

Я ещё раз вам говорю, нам не нужен другой магазин, нас наш устраивает. Понимаете вы это или нет? И цены приятные! Вы подумайте о пенсионерах! На 2 — 3 копейки товар у вас дороже в «Золотом злаке». А каждый пенсионер каждую копеечку считает! Где ему заработать эти деньги, вы объясните мне! Это когда у вас по 2 — 3 тысячи зарплата, так о чём можно говорить?

Владимир Герего стал говорить, что у «КХП-трейд» такие цены, потому что продукция там продаётся качественная. Тамара Руденок сказала, что в магазинах «КХП-трейд» цены на фирменные товары ниже, чем в других торговых точках. В том числе на мясную продукцию из Хотлян, которая нравится всем присутствующим.

На это кто-то возразил, что у «КХП-трейд» комбикорм дороже, чем на Белпочте. Тамара Руденок ответила, что везде, где есть магазины «КХП-трейд», люди покупают комбикорм в них.

Также поспорили про рабочее время. Люди утверждали, что другие магазины в округе работают мало часов, а «Виктория» открыта с утра до вечера без обеда и выходных.

Голосование

Сколько вы вложили на поддержание этого самого магазина? Ноль целых, ноль десятых! Но поскольку он «дагледжаны», аккуратный, надо закрыть.

Женщина: Ну, правильно! Когда ремонт сделали, так надо забрать!

Местный житель: А теперь — кто за то, чтобы магазин не закрывали? Поднимите руки!

Все, кроме ИП Костюковец и представителей КХП, подняли руки.

Пожилой мужчина: Вот ответ на ваши мониторинги, на вашу политику и прочее. Народу хорошо. Год единения объявлен. Так зачем же вы настраиваете людей против себя? Или вы хотите, чтобы и здесь продолжалось то, что в Минске?

Поднялся гул. И местные, и представители КХП повторяли то, что уже сказали раньше. Одна женщина говорила, что приехала из деревни Рудня, где нет магазина. Что там закопали и магазин, и баню, и клуб. Люди предложили представителям КХП построить там магазин. Владимир Герего ответил: «Мы говорим о разных вещах».

Собрание оборвалось на крыльце

Через некоторое время представители КХП и народ вышли на крыльцо, разговор продолжился там, однако ничего нового сказано не было. В какой-то момент речь зашла об ассортименте в районных магазинах.

Пожилой мужчина: Извините за грубость. Я курю хорошие сигареты. Их нигде нет в районе. Только здесь [в «Виктории"].

Тамара Руденок: Послушайте, у меня [в «КХП-трейд"] по поставщикам сигарет вопросов нет.

Герего: Мы говорим о продуктах, а не о сигаретах.

Тут снова поднялся крик.

Герего: Для чего мы сюда приехали? Мы приехали выслушать мнение народа… А вы говорили ни о чём.

В итоге представители КХП ушли к своим автомобилям, а жители сельсовета остались общаться с прессой.



Что сказали жители Покрашевского сельсовета прессе

Соцработник

Я Елена Владимировна, соцработник. У меня дома трое деток. Живу одна. Мужа у меня нет. И мне всегда очень-очень приятно заходить в этот магазин ["Виктория"], где всегда есть молоко, масло, хлебы, батоны. Всё есть. Свежее. И очень мне нравится это. Магазин работает даже суббота-воскресенье. А этот магазин (вероятно, имеется в виду магазин в соседней деревне — Прим. Ред.) всегда закрыт суббота-воскресенье. Даже бывают дни, что работает только до трёх. В три часа они на автобусе раз и поехали. Куда пойти после работы, если я работаю до пяти, купить тот же самый хлеб деткам? Что ж мне принести детками поесть? Хорошо, что есть наш магазин, в который мы всегда бежим и покупаем хлеб, батон, молочко и всё, что надо. И мы очень хотим, чтобы этот магазин не был закрытым.

Пожилой житель Замостья

В «Виктории» всё есть. Надо батарейки — если нету, то будут через день. Надо кроны, расчёска, иголка, замок, фонарики… Нету — «завтра завезём». Чего нету, то через день — два завезётся! Вот это — торговля, повёрнутая к людям! Мы собрали около 200 подписей (под открытым письмом с просьбой не закрывать «Викторию» — Прим. Ред), отправили в район. И это не 200 жалоб, а 200 благодарностей! И почему-то, когда народу хорошо, надо сделать, чтобы было плохо. И они нам обещают икру ложками. Не надо нам икра! Нам надо дешёвые продукты и их наличие. И отношение продавцов, хозяев этого магазина.

Иван Горбацевич, председатель сельисполкома

Ни разу в сельский совет не было на магазин «Виктория» жалоб. Все люди довольны режимом работы, что магазин всегда открыт. Ассортимента хватает товаров. Всё необходимое можно купить, социальные стандарты выполняются. Здесь всё правовое поле — между ОАО «Слуцкий КХП» и ИП Костюковец Тамарой Владимировной. А уже где они [разберутся] - мирным путём или в суде — это уже их право.

Ранее: