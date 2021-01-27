С 1 февраля в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума. Что повысится вместе с ним

С 1 февраля бюджет прожиточного минимума увеличится до 290,71 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до 30 апреля 2021 года. Это предусмотрено постановлением Минтруда от 22 января № 5. Такая информация сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

В прошлый раз БПМ в среднем на душу населения пересматривали в феврале прошлого года. Тогда показатель вырос до 285,68 рубля.

По основным социально-демографическим группам утверждены с 1 февраля следующие размеры БПМ:

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трудоспособное население — 290,71 рубля (ранее — 285,68);

пенсионеры — 199,17 рубля (ранее — 195,15);

студенты — 252,94 рубля (ранее — 248,06);

дети в возрасте до трёх лет — 168,46 рубля (ранее — 165,18);

дети в возрасте от трёх до шести лет — 232,93 рубля (ранее — 228,85);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 283,65 рубля (ранее — 278,16).

При этом пропорционально росту БПМ изменятся и размеры: