С 1 февраля в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума. Что повысится вместе с ним

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С 1 февраля бюджет прожиточного минимума увеличится до 290,71 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до 30 апреля 2021 года. Это предусмотрено постановлением Минтруда от 22 января № 5. Такая информация сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

В прошлый раз БПМ в среднем на душу населения пересматривали в феврале прошлого года. Тогда показатель вырос до 285,68 рубля.

По основным социально-демографическим группам утверждены с 1 февраля следующие размеры БПМ:

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  • трудоспособное население — 290,71 рубля (ранее — 285,68);
  • пенсионеры — 199,17 рубля (ранее — 195,15);
  • студенты — 252,94 рубля (ранее — 248,06);
  • дети в возрасте до трёх лет — 168,46 рубля (ранее — 165,18);
  • дети в возрасте от трёх до шести лет — 232,93 рубля (ранее — 228,85);
  • дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 283,65 рубля (ранее — 278,16).

При этом пропорционально росту БПМ изменятся и размеры:

  • минимальных трудовых пенсий;
  • социальных пенсий;
  • доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;
  • надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров;
  • пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;
  • государственных пособий семьям, воспитывающим детей.