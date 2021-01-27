«После посещения Бухенвальда люди не могли есть». Что поразило случчанку в мемориале на месте бывшего концлагеря в Германии

Каждый год 27 января человечество вспоминает жертв Холокоста. В этот день в 1945 году советские войска освободили узников фашистского концлагеря Освенцим — Биркенау. Случчанка Наталья побывала в нескольких мемориалах Германии на месте бывших концлагерей и рассказала читателям «Кур'ера», что испытывают посетители и как немецким детям объясняют, что такое нацизм.

После посещения Бухенвальда люди не могли есть

«У нас несколько лет работала программа MOST, целью которой являлась помощь в налаживании контактов между жителями Беларуси и стран ЕС, — рассказала Наталья Петровна, учитель истории из Слуцка. — Так я попала в Германию и познакомилась с мемориалами, созданными на месте бывших концлагерей.

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На протяжении недели белорусские учителя истории, экскурсоводы посетили несколько историко-культурных объектов, посвящённых памяти жертв нацизма. В первый же день мы попали в Бухенвальд. Это один из крупнейших концентрационных лагерей Германии. Уже с 1937 года там начали уничтожать людей. Первыми туда доставили политзаключённых, свидетелей Иеговы, преступников, гомосексуальных мужчин. Многие слышали об этом концлагере. Но изучение страшной фабрики смерти воочию потрясло настолько, что многие люди из нашей группы не могли потом есть.

Кто приезжает в мемориалы

Все пять дней нашего пребывания на территории Бухенвальда мы наблюдали, как туда постоянно приезжают школьники, студенты, пенсионеры из разных городов Германии и туристы из других стран мира.

Мы разговаривали с немецкими школьниками, спрашивали, откуда они приехали, в каком классе учатся. Они отвечали очень вежливо, старались, чтобы я их поняла.

Ребят привозят со всей Германии, это старшеклассники. С темой нацизма школьников начинают знакомить в 11−12 лет, а мемориалы посещают с 15 лет.

Эмоциональное потрясение

Я расплакалась, когда увидела молодых красивых парней, солдат Бундесвера (армия ФРГ). Очень остро ощутила, какую боль приносит война мирным людям. Представила, как мой сын, который в то время служил в белорусской армии, и один из стоящих рядом немецких солдат могут убивать друг друга. Это очень сильное потрясение. Артефакты и рассказы об условиях содержания узников страшны. Но проекция исторических событий на собственную жизнь — самое сильное потрясение.

В Германии очень много мест, где сохраняется память и изучается история фашизма. Кроме Бухенвальда, мы побывали в мемориале Дора-Миттельбау, где в туннеле содержались и работали узники. В городе Ваймар узнали, как сейчас там обращаются с историей времён Гитлера. В Эрфурте в документальном центре «Топф и сыновья» увидели кабинет главного инженера, который создавал печи для крематория концлагеря Бухенвальд.

Как с немецкими детьми говорят о фашизме

При изучении истории Второй мировой войны детей не стремятся поразить эмоционально страшными фактами и способами уничтожения людей. Формы работы направлены на развитие мышления. Детям показывают артефакты, объясняют их назначение, учат обсуждать и высказывать своё мнение об увиденном.

Для педагогов важно, чтобы каждый понял, как относиться к подобным событиям. Ребята изучают биографии узников. Узнают, как человек жил до концлагеря, за что его отправили туда. Изучают музыку узников, как она влияла на их чувства. Знакомятся с биографиями детей-узников. Изучают биографии эсэсовцев и мнения местных жителей о том, что здесь происходило. Дети рисуют своё впечатление об этой информации. Ведётся работа с вещественными источниками, найденными на территории лагеря. На территории мемориала с ребятами обсуждают, как общество относится к террору в городах, откуда они приехали.

Не могу делать глубокие выводы об эффективности такой работы. Выскажу своё мнение. Мне показалось, что современные жители Германии ни в коем случае не ассоциируют себя с нацистами. Из личного опыта общения с жителями ФРГ поняла, что лучше не поднимать эту тему. Немцы испытывают глубокий стыд за прошлое, и они всячески уходят от этих разговоров. Сейчас про толерантность немцев ходят легенды — такой урок вынесли жители Германии из позорного прошлого".

УНП 101 166 185 Посольство ФРГ в РБ