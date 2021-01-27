«Пришли и установили, а как же закон?» Житель Слуцка о вдруг появившихся на доме камерах видеонаблюдения

В понедельник, 25 января, выйдя из подъезда, вдруг увидел, что работники монтируют что-то на стене дома. Удивился и спросил у них: «Что вы делаете?». Они ответили, что ставят камеру видеонаблюдения. Я сказал, что жильцов подъезда об этом никто не предупреждал и не спрашивал согласия. Они ответили, что наше согласие никого не интересует.

До этого я читал на сайте «Кур'ера», что установка камер — это дополнительная услуга. Юрист разъяснял, что среди жильцов дома должен быть оформлен опросный лист. В нём собственники расписываются «за» или «против» этой услуги. Позже писали, что в других домах бланки опроса закидывают в почтовые ящики.

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У нас же не было ничего: никто не опрашивал жильцов, никаких бланков в почтовые ящики не кидал. Я специально узнал у жителей подъезда, спрашивал ли кто-нибудь их согласия, знают ли они, что камера установлена. На что они удивлялись так же, как и я.

Никто к ним не приходил, и в почтовых ящиках информации они не находили. Да даже простого сообщения о собрании жильцов или проведении опроса на стенде у подъезда не было. Пришли и установили, а как же закон?

Я позвонил в компанию, которая занимается установкой (разговор со специалистом у меня записан), чтобы разобраться — как так?

Она ответила так: «Если 20% жильцов изъявили желание, то камера устанавливается. Это постановление президента нашего, чтобы по возможности всех видеонаблюдением обеспечить. Это не выдумка наша или что-то ещё. И на сегодняшний день все многоэтажные дома будут просматриваться».

На вопрос, почему не прислали заявки, как в других домах, она сбегала куда-то, как бы уточнила по нашему дому, и ответила: «Всем опускались в почтовые ящики заявления и рекламка, может, у вас достали (поясню, что у меня почтовый ящик закрывается на ключ). Поэтому как бы опрос произведён. Всё».

Я сказал, что видеокамеры подключают к электропитанию мест общего пользования и мне всё равно придётся платить лишнее за свет. На это она ответила, что сеть будет подключаться в каждую квартиру отдельно. Опять удивление! Ведь раньше они же объясняли, что при монтаже камеры присоединяются к общим электросетям дома.

Называется — не верь никому!

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