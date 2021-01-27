Пандемия COVID-19. Пройдут ли в этом году в школах Слуцка вечера встреч выпускников

В субботу, 6 февраля, традиционных вечеров встреч для выпускников не будет из-за коронавируса. По предварительной информации, одни школы отказались от любых мероприятий, другие — всё же их проведут, но без привлечения детей.

Как пояснили «Кур'еру» в отделе управления по образованию Слуцкого райисполкома, проводить или нет вечер встречи выпускников руководитель каждого учреждения образования решает сам.

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Гимназия № 1

Никаких мероприятий в здании гимназии не будет. Для выпускников готовится ролик, в котором расскажут о гимназии, покажут поздравление от учителей и выступление детей. Видео выложат на сайт учреждения. Из-за эпидемической обстановки выпускников в само здание пускать не будут.

Средняя школа № 2

Встречу выпускников тоже не проводят.

Средняя школа № 4

В школу выпускников приглашают к 17.00. Для них готовят интерактивные мероприятия. Детей к ним не привлекают. Для гостей учреждения обязательны защитные маски и соблюдение дистанции.

Средняя школа № 5

Традиционного мероприятия для выпускников не будет.

Средняя школа № 6

В школе готовят фильм, который выложат на сайт СШ № 6. Выпускников ждут к 16.30. Традиционного концерта с детьми не будет. Бывшие ученики смогут прийти в школу и встретиться с классными руководителями в классах. Защитные маски и соблюдение дистанции обязательны.

Гимназия № 2

Пока неизвестно, будет ли в школе вечер встреч выпускников и в какой форме. «Сейчас решается вопрос, что сделать для того, чтобы максимально обеспечить безопасность тех, кто здесь учится и работает. Окончательного решения мы пока не приняли», — сказала «Кур'еру» Светлана Сенькевич, директор гимназии № 2.

Средняя школа № 8

Пока неизвестно.

Средняя школа № 9

Выпускников ждут к 17.00 в актовом зале. Встреча будет без участия детей. Если выпускники захотят, то они смогут пройтись по школе, пообщаться с классными руководителями в классах. Закончится мероприятие примерно в 18.30.

Средняя школа № 10 им. С.Ф. Рубанова

Пока неизвестно.

Средняя школа № 11

Пока неизвестно.

Средняя школа № 12

Предварительно, вечер встречи пройдёт с 17.00 до 19.00. Пока в школе ещё думают над форматом мероприятия, но уже точно можно сказать, что оно будет без участия детей.

Средняя школа № 13

Пока неизвестно.