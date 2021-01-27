Как я посетил эротическую выставку в Минске. Отзыв случчанина

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и на красоту женского тела. Именно так я хотел начать свой рассказ о посещении Национального центра современного искусства в Минске, где сейчас проходит выставочный проект «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века».

Исследовать тему эротики художники начали очень давно. В ХХ веке наиболее глубоко и широко этим занимались Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле. Работы этих художников вместе встречаются редко, а сейчас благодаря частным европейским коллекциям можно посмотреть на 60 графических произведений в технике литография.

Чтобы понять, стоит ли идти на эту выставку, можно задать себе вопрос: «Что для вас женское тело?» Если рассматривать женское тело как объект сексуального удовлетворения, то нет, это не про это. Как я уже написал ранее, это намного глубже. Женское тело олицетворяет природу, гармонию и красоту этого мира. Именно за этим стоит прийти, чтобы посмотреть, как разные авторы видят по-разному.

Как мне кажется, сейчас ничего не поменялось, разве что появилось больше разнообразия в передаче женской красоты. В доказательство этим словам в музее представлены работы современных белорусских авторов, некоторые из них мне особенно понравились.

На выставке было приятно встретить вежливое и культурное отношение работников музея к посетителям. Ничто не мешает просмотру произведений. Люди есть, но их не много. И по их виду понятно, что сюда приходят неслучайно.

Понравились отдельные работы. Из тройки великих художников больше всего — Эгон Шиле. А из белорусских авторов — фотография Юрия Бурмистрова «Дыхание». Очень интересно автор изобразил девушку в темноте с подсветкой с обратной стороны. Выглядит впечатляюще, но сфотографировать хорошо не получилось, так как фотография была в стекле, а стекло отражало уличный свет. Зато получилось похоже на проекцию изображения, обман зрения. Ещё понравилось фото Артёма Песецкого «Тени», выполненное в этом же стиле.

Кстати, работы белорусских современников можно купить, я, правда, не уточнял стоимость, так как не собирался этого делать, но само предложение мне понравилось.

Конечно, на выставке изображены не только женщины, как может показаться, но и мужчины.

Алексей Скрынников

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