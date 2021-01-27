Как по Слуцку прошёлся циклон «Ларс». Фото и видео

Во вторник, 26 января, южный циклон «Ларс» принёс в Слуцк и район метель, порывистый ветер, мокрый снег. Порывы ветра достигали 18 м/с. Выпало 5 мм осадков (68% от нормы), а толщина снежного покрова составила максимально 12 см.

Как минимум в деревнях Чижовка и Беличи Слуцкого района были перебои с электроэнергией. Об этом «Кур'еру» говорили читатели. Если в первом населённом пункте электричество вернули быстро — в течение получаса, то в Беличах, как утверждает местная жительница, света не было более 6 часов.

Реклама

Пользователи соцсетей сообщали «Кур'еру» о мелких ДТП — машины и фуры слетали в кювет.

К вечеру снег и ветер усилились. Метеостанция «Слуцк» зафиксировала максимальный порыв ветра в 18 м/с.

На трассах и в городе — небольшие ДТП.