Как по Слуцку прошёлся циклон «Ларс». Фото и видео

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Во вторник, 26 января, южный циклон «Ларс» принёс в Слуцк и район метель, порывистый ветер, мокрый снег. Порывы ветра достигали 18 м/с. Выпало 5 мм осадков (68% от нормы), а толщина снежного покрова составила максимально 12 см.

Как минимум в деревнях Чижовка и Беличи Слуцкого района были перебои с электроэнергией. Об этом «Кур'еру» говорили читатели. Если в первом населённом пункте электричество вернули быстро — в течение получаса, то в Беличах, как утверждает местная жительница, света не было более 6 часов.

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Пользователи соцсетей сообщали «Кур'еру» о мелких ДТП — машины и фуры слетали в кювет.

Как по Слуцку прошёлся циклон «Ларс». Фото и видео
Днём всё начиналось очень спокойно. Фото: Александра Шагойко
Южный циклон «Ларс» добрался до Слуцка
Фото: Руслан Березовский

К вечеру снег и ветер усилились. Метеостанция «Слуцк» зафиксировала максимальный порыв ветра в 18 м/с.

Как по Слуцку прошёлся циклон «Ларс». Фото и видео
Фотографии: Ольга Паздерина
Как по Слуцку прошёлся циклон «Ларс». Фото и видео

Как по Слуцку прошёлся циклон «Ларс». Фото и видео

Как по Слуцку прошёлся циклон «Ларс». Фото и видео
Как по Слуцку прошёлся циклон «Ларс». Фото и видео
Фото: Екатерина Цесловская
Как по Слуцку прошёлся циклон «Ларс». Фото и видео
Фото: Екатерина Цесловская

На трассах и в городе — небольшие ДТП.

Как по Слуцку прошёлся циклон «Ларс». Фото и видео

Как по Слуцку прошёлся циклон «Ларс». Фото и видео

Как по Слуцку прошёлся циклон «Ларс». Фото и видео

Как по Слуцку прошёлся циклон «Ларс». Фото и видео
Трасса Р23. Фото прислал читатель
Как по Слуцку прошёлся циклон «Ларс». Фото и видео
На улице Ивановского спецтехника чистит снег. Фото прислал читатель
Как по Слуцку прошёлся циклон «Ларс». Фото и видео
11-й городок. Фото: Елена Бадьина
Как по Слуцку прошёлся циклон «Ларс». Фото и видео
7 утра среды, 27 января. Улица Ленина почищена. Фото: Юлия Каменская