В Беларуси зарегистрировали собственную породу коров. Называется белголштин

В Беларуси зарегистрирована порода коров белголштин отечественной селекции. Об этом БелТА сообщил Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук.

По словам Владимира Гусакова, новая порода молочного скота отечественной селекции насчитывает 1 млн голов и, по мнению специалистов, характеризуется хорошими показателями продуктивности — на уровне 12 т молока на одно животное при содержании 3,6% жира и 3,2% белка.

Также Гусаков отметил, что Академия наук является крупным исследовательским центром, который развивается по типу научно-производственной корпорации. Практически у каждой академической организации есть производственные точки роста — участки, выпускающие востребованную продукцию.

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Белорусские учёные активно сотрудничают с зарубежными коллегами более чем из 90 стран.