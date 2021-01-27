Несмотря на то, что достаточно новшеств было заявлено месяц назад, несколько значительных изменений всё-таки с 1 февраля планируется. Например, увеличится бюджет прожиточного минимума, вырастет пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет, цены на лекарства. Читайте полный обзор «Кур'ера».

Увеличится бюджет прожиточного минимума

С 1 февраля бюджет прожиточного минимума увеличится с 285,68 до 290,71 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до 30 апреля 2021 года.

При этом пропорционально росту БПМ изменятся и размеры трудовых и социальных пенсий, доплат пенсионерам, государственных пособий и по уходу за инвалидами.

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Вырастут пособия по уходу за детьми

С 1 февраля 2021 года увеличиваются размеры пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х лет.

Размер пособия составит:

на первого ребёнка — 472,92 рубля;

на второго и последующих детей — 540,48 рубля;

на ребёнка-инвалида — 608,04 рубля.

Вырастет НДС на лекарства, некоторые продукты и детские изделия

В начале года в Беларуси подняли ставки налога на добавленную стоимость на ввоз некоторых товаров — лекарств, медицинских изделий, продовольственных и детских товаров. К новым партиям товаров будут применять уже обновлённые ставки НДС, выше на 10%.

До 1 февраля аптеки и торговля пересмотрят цены в розничной сети на остатки с учётом включения в них НДС по новым правилам. При этом должны подорожать, по всей видимости, не только зарубежные лекарства, но и отечественные, в которых используют импортированные компоненты, на их ввоз также повышают ставки НДС. Может вырасти и стоимость платных анализов и обследований, так как изменения по налогу затронут и ввозимые в страну диагностические и лабораторные реагенты.

Повысятся цены на сигареты

Повысятся цены на табачные изделия гродненской фабрики «Неман», а также импортируемые компанией «Беларусьторг». Так, сигареты марки Pall Mall (Red, Blue, Silver и Azure) будут теперь стоить 2,8 рубля за пачку, Pall Mall Nano Green — 2,6 рубля, Pall Mall Superslims (Azure и Violet) — 2,65 рубля, Kent Nano Blue, Kent Feel (Aroma, Aurum, Tropic) — 3,6 рубля, Rothmans Click (Coral, Purple, Volt) — 2,6 рубля. Импортные Davidoff (Classic и Gold) подорожают до 4,1 рубля за пачку, Aroma Rich (Coast и Highland) — до 4,5 рубля. Компания «Табак-Инвест» не повысит цены.

Изменятся стандарты в сфере СПА-услуг С 1 февраля начинают действовать изменения в стандартах при оказании СПА-услуг. Министерством антимонопольного регулирования и торговли эти изменения внесены для устранения двоякого толкования норм в области лицензируемых медицинских услуг и техническими нормативами в сфере бытового обслуживания. К СПА-услугам отнесены следующие виды массажа: косметический гигиенический массаж, косметический гигиенический массаж с ароматическим воздействием, стоун-массаж, аюрведический массаж, а также этнический спа-ритуал. Для их оказания не требуется наличие медобразования и лицензии.

Повысится тариф на транзит нефти

Антимонопольные ведомства Беларуси и России согласовали повышение тарифа на транзит российской нефти по территории РБ с 1 февраля 2021 года на 6,7%.

Белорусская сторона предлагала повысить тариф на транзит нефти на 24,5%. Однако в ходе переговоров антимонопольные ведомства согласовали повышение тарифа на 6,7%.

Возобновляются авиарейсы в Грузию

Грузия отменит ограничения на международное регулярное авиасообщение с 1 февраля.

«Авиакомпании, которые до сих пор действовали или продолжают действовать в Грузии, или же новые компании, которые высказали пожелание зайти в Грузию, смогут спланировать регулярные полёты и выполнять их с определённой частотой», — заявила глава Минэкономики Натия Турнава. При этом она отметила, что авиарейсы будут выполняться «с соблюдением всех медицинских протоколов и мер безопасности».