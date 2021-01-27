Руководителей МЗКТ, МТЗ, БЕЛАЗа и других предприятий обвиняют в получении взяток от россиян

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении семи должностных лиц крупных промышленных предприятий Беларуси, признавшихся в получении денежных средств от российского партнёра. Они обвиняются в получении взяток от 50 до 250 тысяч российских рублей (это около 1700 до 8500 белорусских рублей в эквиваленте). Об этом сегодня, 27 января, проинформировал СК.

Уголовные дела были возбуждены 24 декабря 2020 года по материалам ГУБОПиК МВД.

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Фигурантами дел являются руководители среднего звена ОАО «МЗКТ», ОАО «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова», ОАО «Кузнечный завод тяжёлых штамповок», ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Минский тракторный завод».

По данным следствия, все они 22−23 декабря получили от представителя российского предприятия в качестве взятки деньги в размере от 50 до 250 тысяч российских рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию.

«По предварительной информации, должностные лица получили вознаграждение за действия, связанные с закупками белорусскими предприятиями продукции, в том числе имеющей технические отклонения», — говорится в сообщении ведомства.

По уголовному делу были задержаны семь сотрудников указанных предприятий. Все они признали факт получения денежных средств и сотрудничают со следствием. В настоящее время к пяти из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к двоим — залог.

Расследование продолжается.