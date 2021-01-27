«Белтелеком» купил примерно 20 тысяч камер для видеонаблюдения. Рассказываем зачем

На сайте госзакупок появилась заявка на закупку видеокамер и PoE-коммутаторов. Заказчиком выступает «Белтелеком». TUT. BY cпросил у организации, зачем им нужно примерно 20 тысяч камер для видеонаблюдения.

Предполагается, что это будет открытый конкурс. Приглашение разместили 21 января. Приём предложений закончится 11 февраля.

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Общая ориентировочная стоимость закупки — 916 тысяч долларов. За эти деньги нужно приобрести цилиндрические и купольные видеокамеры — чуть менее 23 тысяч штук.

В «Белтелекоме» прокомментировали, что с 2018 года РУП «Белтелеком» развивает услугу «Видеоконтроль». За это время услуга продемонстрировала свою востребованность как в корпоративном, так и в жилом секторе. С целью удовлетворения заявок потенциальных потребителей на подключение услуги в 2021 году организована соответствующая закупка видеокамер.

СПРАВКА. «Видеоконтроль» от «Белтелекома» — это система видеонаблюдения за состоянием придомовых территорий дома, которая также является «профилактикой противоправных действий». Услуга включает в себя работы по установке оборудования, ею могут воспользоваться как юридические, так и физические лица.

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