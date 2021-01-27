Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 28 января. Обзор

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«По ночам просыпаюсь от холода — нос мёрзнет»

«Вярнуцца» ў СССР можна ў Грэску

О вакцине и COVID-19 в вопросах и ответах

Cлуччанка Наталья Полунина 30 лет назад после пожара заселилась во временное жильё, которое оказалось постоянным. Зимой жить в доме невозможно: в холода температура в жилище не больше 10 градусов. Все эти годы Наталья Полунина просит власти переселить её в нормальные условия или сделать капремонт, но ничего не меняется. Она обратилась в «Кур'ер».Музей у Грэскай школе існуе 40 гадоў. Каля 65% экспанатаў — з калекцый Алеся Новіка, былога настаўніка гэтай школы. Асобную экспазіцыю складаюць рэчы часоў СССР. Карэспандэнты «Кур'ера» распыталі ў калекцыянера аб экспазіцыі, якая выклікае настальгію ў старэйшых людзей.

Первые 45 доз российской вакцины против коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» привезли в Слуцк 19 января. Все они пойдут на вакцинацию медработников. Об этом «Кур'еру» сообщили Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района, и Ирина Черкас, завотделом эпидемиологии ЦГиЭ. Они рассказали, какова ситуация с заболевае­мос­тью COVID-19 в Слуцке и ответили на вопросы о вакцинации.

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Интересные факты о солигорской соли

Несколько веков Слуцк был по большей части еврейским городом. Но память об этом была уничтожена. Из надгробий старого еврейского кладбища построили фундаменты для домов, могильные камни были разбросаны, кладбище ликвидировали. Потомки евреев Слуцка придумали способ возродить и сохранить память о тех евреях, что жили и умерли в нашем городе в прошлые века.В этом материале «Кур'ера» вы узнаете о том, что такое лапидарий и как он решит проблему утраченного еврейского наследия Слуцка.Уже больше 30 лет существует водохранилище Руднянское. Его глубина — около 6 метров, водная гладь протянулась на 2,6 километра, общая площадь — 375 га. Это просто райское место для любителей рыбалки и активного отдыха на природе.В редакцию обратилась читательница Ксения Михайлова и рассказала, что ей два дня подряд на Viber названивают якобы из Беларусбанка, но она боится ответить, потому что наслышана о мошенниках. «Я правильно делаю?» — задаётся вопросом женщина. Мы подтвердили правильность действий нашей читательницы и всё же поинтересовались в Беларусбанке, как сейчас обстоят дела с мошенничествами.

60 лет назад, 9 января 1961 года, началась промышленная добыча калийной соли в Солигорске. Первый её вагон был отправлен со станции «Калий-1» на поля любанского совхоза «10 лет БССР». Мы собрали ещё шесть интересных фактов о солигорской соли и её добыче.