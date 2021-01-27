В Беларуси врач «скорой» приехал на вызов к убийце своего отца… Назавтра после трагедии

В Лиде врач «скорой» оказал помощь убийце своего отца. Случай произошёл в августе 2020 года, но известно о нём стало только сейчас.

Недавно Гродненским областным судом рассматривалось уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Лиды, который обвинялся в убийстве, совершённом с особой жестокостью.

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Как пишет «Лідская газета», утром 16 августа 2020 года между лидчанином и его знакомым произошёл конфликт после совместного распития спиртного. Мужчина нанёс последнему деревянной палкой и штыковой лопатой не менее 33-х ударов по различным частям тела. Бил в том числе и по голове. 56-летний потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый в тот же день был задержан, а на следующий день, уже в ИВС, ему стало плохо. Сотрудники вызвали бригаду скорой помощи, которая оказала задержанному необходимую медицинскую помощь. На следующий день мужчина был госпитализирован в кардиологическое отделение Лидской ЦРБ.

Как стало известно, врач, который входил в состав бригады скорой помощи, оказался сыном человека, которого убил мужчина, находившийся в ИВС. Отправляясь на вызов, врач уже знал, кому предстоит оказать помощь. Тем не менее не отказался.