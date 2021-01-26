Иностранцев, которые жили в Стародорожском районе, выслали из страны. Вот почему

Три жителя района понесли наказание в виде депортации на 1 год из Беларуси. «Навіны Старадарожчыны» опубликовали комментарий Юлии Трафимович, начальника отделения по гражданству и миграции РОВД.

«Несмотря на то, что сотрудники нашего отделения регулярно напоминают иностранным гражданам о необходимости соблюдения законодательства Республики Беларусь, нарушения фиксируются.

Так, за прошлый год к административной ответственности по статье 18.16. КоАП за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения привлечены три иностранных гражданина, два из которых имели разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь. В отношении этих нарушителей применена такая мера наказания, как высылка за пределы Республики Беларусь на 1 год. В течение всего срока им запрещён въезд на территорию нашей страны", — сказала Юлия Трафимович.