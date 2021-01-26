Буквально месяц назад я наткнулась на одну маленькую деревню с могилами во дворах. Как оказалось, мне многое неизвестно о Слуцком районе. Подумала, а что если съездить в самые маленькие деревушки, которые по размеру чуть больше центральной городской площади. Стало интересно, как они выглядят и что скрывают. Так я и отправилась в мини-путешествие.

Посёлок Качалово (Серяжский сельсовет)

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк
Фотографии: Александра Шагойко
Ехать до Качалово от Слуцка около 10 км. У въезда в посёлок я понимаю, что деревня полностью жилая. Хотя, по данным Википедии, проживать здесь должны только два человека.

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

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Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Всего в посёлке 8 домов. Дворы чистые, огороды убраны.

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Мне посчастливилось встретить двух приятных жительниц Качалово, которые рассказали, что в деревне живётся хорошо и дружно. Практически все — пенсионеры. А одна женщина ездит на работу в Минск.

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Это, кстати, единственная деревня, где я встретила людей. Качалово занимает участок площадью всего 3,8523 га.

Деревня Тарасовка (Сорогский сельсовет)

Тарасовка от Слуцка в 32 км. Как минимум три из них — лесом, полем и по грязи. На въезде в деревню нет даже указателя.

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Нашли два жилых дома в зоне доступа и остатки одного старого фундамента. По данным Википедии, проживать в деревне должен один человек. Но проехав дальше, чтобы развернуть машину, практически в лесу, я увидела ещё один дом из разряда «дорого-богато», его охраняют собаки и подойти к нему близко не представляется возможным. Все знают, чем грозит вторжение на частную собственность.

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Тарасовка занимает участок площадью 3,4562 га.

Посёлок Юлисино (Рачковичский сельсовет)

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

До Юлисино ехать также 32 км. Посёлок удивил тем, что состоит только из бараков. Четыре дома расположены на одной стороне дороги недалеко от фермы. Каждый барак разбит на две жилые части, однако везде занята только половина дома. Вторая — забита досками.

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

По моим подсчётам, в деревне проживают четыре семьи. В принципе, по данным Википедии, здесь и должны жить 8 человек. Так что-то на то и выходит. Хочу отметить, что в Юлисино очень чисто. Даже на той территории, где никто не живёт.

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Посёлок занимает участок 3,1855 га.

Деревня Ковержицы (Рачковичский сельсовет)

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Меня удивило, что этой деревни даже на карте нет. Одно могу сказать, вам нужна трасса Р43. Едете в сторону Барановичей, не доезжая деревни Лядно, сворачиваете. От Слуцка это 20 км.

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

На всю деревню приходится лишь два жилых дома и сарай. Один дом ухоженный, хоть и старенький. Видно, что его любят и ценят.

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Второй находится среди красивых ёлок, но в паре метрах от него кучи мусора. Жителей двое.

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

На пути к машине, в кустах, я увидела крышу. Полезла напролом через кусты и грязь. Как оказалось, в дебрях было аж два заброшенных дома, явно довоенных. Жаль, что их постигла такая участь.

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Ковержицы занимают всего 2,762 га.

Деревня Подстарево (Сорогский сельсовет)

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Самой маленькой из всех оказалась деревня Подстарево. В ней проживает только один человек. Самая маленькая и самая красивая.
Ехать до неё 29 км.

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Подстарево — если не жилая деревня, то явно используется под дачи. Оно и понятно: вокруг сосновый бор и прекрасная природа.

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Шесть красивых сохранившихся домов и одна в очень плохом состоянии остановка. Да, транспорт до Подстарево явно ходит не чаще одного раза в неделю.

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Деревня занимает 2,3873 га.

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк

Путешествие по малым деревням Случчины, Слуцк