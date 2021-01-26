Буквально месяц назад я наткнулась на одну маленькую деревню с могилами во дворах. Как оказалось, мне многое неизвестно о Слуцком районе. Подумала, а что если съездить в самые маленькие деревушки, которые по размеру чуть больше центральной городской площади. Стало интересно, как они выглядят и что скрывают. Так я и отправилась в мини-путешествие.

Посёлок Качалово (Серяжский сельсовет)

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Ехать до Качалово от Слуцка около 10 км. У въезда в посёлок я понимаю, что деревня полностью жилая. Хотя, по данным Википедии, проживать здесь должны только два человека.

Всего в посёлке 8 домов. Дворы чистые, огороды убраны.

Мне посчастливилось встретить двух приятных жительниц Качалово, которые рассказали, что в деревне живётся хорошо и дружно. Практически все — пенсионеры. А одна женщина ездит на работу в Минск.

Это, кстати, единственная деревня, где я встретила людей. Качалово занимает участок площадью всего 3,8523 га.

Деревня Тарасовка (Сорогский сельсовет)

Тарасовка от Слуцка в 32 км. Как минимум три из них — лесом, полем и по грязи. На въезде в деревню нет даже указателя.

Нашли два жилых дома в зоне доступа и остатки одного старого фундамента. По данным Википедии, проживать в деревне должен один человек. Но проехав дальше, чтобы развернуть машину, практически в лесу, я увидела ещё один дом из разряда «дорого-богато», его охраняют собаки и подойти к нему близко не представляется возможным. Все знают, чем грозит вторжение на частную собственность.

Тарасовка занимает участок площадью 3,4562 га.

Посёлок Юлисино (Рачковичский сельсовет)

До Юлисино ехать также 32 км. Посёлок удивил тем, что состоит только из бараков. Четыре дома расположены на одной стороне дороги недалеко от фермы. Каждый барак разбит на две жилые части, однако везде занята только половина дома. Вторая — забита досками.

По моим подсчётам, в деревне проживают четыре семьи. В принципе, по данным Википедии, здесь и должны жить 8 человек. Так что-то на то и выходит. Хочу отметить, что в Юлисино очень чисто. Даже на той территории, где никто не живёт.

Посёлок занимает участок 3,1855 га.

Деревня Ковержицы (Рачковичский сельсовет)

Меня удивило, что этой деревни даже на карте нет. Одно могу сказать, вам нужна трасса Р43. Едете в сторону Барановичей, не доезжая деревни Лядно, сворачиваете. От Слуцка это 20 км.

На всю деревню приходится лишь два жилых дома и сарай. Один дом ухоженный, хоть и старенький. Видно, что его любят и ценят.

Второй находится среди красивых ёлок, но в паре метрах от него кучи мусора. Жителей двое.

На пути к машине, в кустах, я увидела крышу. Полезла напролом через кусты и грязь. Как оказалось, в дебрях было аж два заброшенных дома, явно довоенных. Жаль, что их постигла такая участь.

Ковержицы занимают всего 2,762 га.

Деревня Подстарево (Сорогский сельсовет)

Самой маленькой из всех оказалась деревня Подстарево. В ней проживает только один человек. Самая маленькая и самая красивая.

Ехать до неё 29 км.

Подстарево — если не жилая деревня, то явно используется под дачи. Оно и понятно: вокруг сосновый бор и прекрасная природа.

Шесть красивых сохранившихся домов и одна в очень плохом состоянии остановка. Да, транспорт до Подстарево явно ходит не чаще одного раза в неделю.

Деревня занимает 2,3873 га.