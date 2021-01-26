Вот такое письмо пришло от читателя в редакцию «Кур'ера».

«Установлены имена погибших под Киевом 5 августа 1941 г. при взрыве снаряжаемых мин. Один из погибших наш земляк — Протасеня Владимир Степанович.

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Владимир Протасеня родился в 1921 г. Родом из д. Серяги Слуцкого района, к-з им. Куйбышева. Его мать — Протасеня Дарья Кирилловна.

Якобы одна из родственниц найдена — Протасеня Елена Леонидовна — живёт в д. Подлипки (скорее всего — Подлипцы). Но на контакт с ней выйти не удалось.

Возможно, кто-то может дать контакты родственников: адрес, телефон, электронная почта.

Контакты либо на сайте Белмемориал, либо по телефону: (8029) 680 46 41 (Александр Михайлович Снитко)", — написал мужчина.

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