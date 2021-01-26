Появилась услуга, которая поможет контролировать контент детей в интернете. Предложение от МТС

МТС запустил услугу «Родительский контроль ESET», которая поможет обеспечить безопасность детей в интернет-пространстве. С ее помощью можно фильтровать нежелательный контент на смартфонах и планшетах, работающих на базе Android.

Услуга «Родительский контроль ESET» дает возможность пользоваться расширенной версией мобильного приложения «ESET Parental Control». Установив данное приложение и оформив подписку, пользователи услуги могут блокировать нежелательный контент, выбирая определенные категории сайтов и приложений или указывая их вручную. Кроме того, есть возможность задавать время использования приложений или ограничить доступ к ним, например, во время занятий или сна. Функция определения местоположения поможет быть в курсе того, где находится ребенок.

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После установки приложения «ESET Parental Control» абонент МТС может получить доступ ко всем его функциям, подключив услугу «Родительский контроль ESET». Для этого необходимо отправить USSD-запрос *209#. После активации услуги абоненту в SMS-сообщении придет лицензионный ключ ― его нужно ввести в соответствующем разделе приложения. Количество «детских» устройств, которые можно защитить с помощью этого лицензионного ключа, не ограничено.

В течение 5-ти дней с момента первого подключения услуги «Родительский контроль ESET» абонентам МТС полный функционал приложения «ESET Parental Control» предоставляется бесплатно. По окончании ознакомительного периода стоимость пользования услугой составит 20 копеек в сутки.

СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» УНП 800 013 732