Пешеходы рискуют создать проблемы и себе, и водителям. Как обстоят дела на дороге в Слуцке

С 26 января по 2 февраля в Слуцке проводится профилактическая акция «Пешеход, обозначь себя в темноте!». Её цель — предупреждение и профилактика ДТП с участием пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах, а особенно в тёмное время суток. Корреспондент «Кур'ера» вместе с инспекторами ГАИ вышел на улицу, чтобы посмотреть, как обстоят дела на дороге.

«Частая спешка, невнимательность, несоблюдение ПДД, особенно в неблагоприятных погодных условиях и тёмное время суток, оборачиваются как для водителей, так и для пешеходов неприятностями на дороге», — отметил «Кур'еру» Андрей Сенькевич, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.

Какие аварии с пешеходами произошли в Слуцке с начала года

С начала года (по состоянию на утро 26 января. — Прим. ред.) на дорогах Случчины произошло три ДТП с участием пешеходов, причём два из них — со смертельным исходом.

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ДТП на Магистральной. 1 января около 19.30 недалеко от кафе «Слуцкі пачастунак» 21-летний водитель на Opel совершил наезд на двух пешеходов (54 и 58 лет) без фликеров. Они переходили проезжую часть в неустановленном месте. Оба случчанина скончались в больнице на следующие сутки.

ДТП на Ленина. 3 января около 19.20 55-летний водитель на Lada совершил наезд на 60-летнего жителя Слуцка, который переходил освещённую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода без фликера. От полученных травм пострадавший скончался в больнице в этот же день.

ДТП на Виленской. 5 января около 7.20 76-летний водитель на Peugeot наехал на 50-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и ещё в тёмное время суток была обозначена фликером. Случчанка была госпитализирована для стационарного лечения.

Пешеходы рискуют создать проблемы и себе, и водителям

Как показала поездка с ГАИ в понедельник, 25 января, пешеходы часто не смотрят по сторонам, рискуя создать проблемы и себе, и водителям. А ещё переходят дорогу в неположенных местах.

И вот пример. Рядом с кладбищем на 14 Партизан есть остановка. Выходя из автобуса, некоторые случчане ленятся дойти до пешеходного перехода, который расположен чуть дальше, и переходят дорогу прямо здесь. Многие думают, что успеют проскочить, когда машины немного притормозят перед «лежачим полицейским».

Ещё два примера. И всё на той же улице.

Рядом с ТЦ «Радуга» есть два пешеходных перехода, но случчане почему-то их игнорируют и переходят дорогу между ними. Так сделал и этот мужчина. При этом он, как видно на фото, разговаривает по телефону. Понятно, что его внимание сконцентрировано не на автомобилях.

Чуть дальше, в районе магазина «Крышталь», ситуация аналогичная. Житель Слуцка решил сократить путь и перешёл дорогу в неположенном месте. При этом вечернее время, на дороге интенсивное движение, идёт небольшой дождь, дорога скользкая. Как итог — предупреждение от сотрудников ГАИ в письменном виде.

Ответственные и не очень пешеходы

По статистике, как отмечают в ГАИ, каждое третье ДТП, в котором люди получают травмы или гибнут, происходит с участием и даже по вине пешеходов. Большинство пеших участников дорожного движения в Слуцке дисциплинированные, более ответственные — женщины.

Когда стемнело, корреспондент «Кур'ера» и инспекторы решили проехать по городским улицам, которые плохо освещены и где нет, например, тротуаров, и посмотреть, как пешеходы и велосипедисты соблюдают правила дорожного движения.

Тем случчанам, кто попался на глаза инспекторам в первый раз, сотрудники ГАИ подарили фликер. А «вредные» пешеходы, которые игнорируют ПДД систематически, получили либо предупреждение, либо штраф.

«Безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от самого человека, его понимания необходимости правильного поведения на дорогах и желания соблюдать нормы дорожной безопасности», — резюмировал Андрей Сенькевич.

СПРАВКА. За нарушение ПДД пешеходам грозит предупреждение или же штраф от 1 до 3 базовых величин (от 29 до 87 рублей). Если же пеший участник в момент совершения правонарушения находится в состоянии опьянения, штраф возрастает — от 3 до 5 базовых (от 87 до 145 рублей).

Для автолюбителя, не пропустившего пешехода, предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 5 базовых (от 29 до 145 рублей).