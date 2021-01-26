Как писал «Кур'ер» ранее, пять лет подряд случчане чаще всего называли своих детей Артёмом и Софией. В 2020 году тенденция сохранилась. Среди редких имён были, к примеру, Эмили, Златослава, Лука и Донат.

Мальчики-девочки. По информации отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома, по состоянию на 31 декабря в 2020 году было зарегистрировано 782 ребёнка (в 2019-м — 770):

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408 мальчиков,

374 девочки.

Город-район. Из них 622 ребёнка родились в городе, 160 — в районе.

Арсенал имён. В 2020 году в «арсенале» женских имён у родителей было 89 имён (2019 год — 92 имени), мужских — 92 (2019 год — 77).

В 2020 году в Слуцком районе родилось 374 девочки и 408 мальчиков. Статистика предоставлена «Кур'еру» отделом ЗАГС Слуцкого райисполкома.

Имена девочек (количество новорождённых-2020 с таким именем)

София (18)

Александра (15)

Алиса (15)

Анастасия (15)

Ева (14)

Ксения (14)

Анна (13)

Дарья (13)

Арина (12)

Милана (12)

Варвара (9)

Мария (9)

Полина (9)

Стефания (9)

Эмилия (9)

Алина (8)

Валерия (8)

Мирослава (8)

Василиса (7)

Вера (7)

Дарина (7)

Елизавета (7)

Ульяна (7)

Виктория (6)

Доминика (6)

Евгения (6)

Юлия (6).

От 5 до 1 девочки зарегистрировано со следующими именами: Екатерина, Есения, Кира, Ника, Амелия, Божена, Камилла, Кристина, Маргарита, Софья, Татьяна, Яна, Агния, Алеся, Амина, Ангелина, Вероника, Виолетта, Диана, Злата, Лидия, Лия, Майя, Милена, Мира, Надежда, Адриана, Алёна, Альбина, Аника, Ариана, Василина, Виталина, Влада, Владислава, Данута, Динара, Златослава, Инна, Карина, Катрина, Лада, Лали, Любовь, Марья, Марьяна, Мия, Нина, Полинария, Сабина, Сафина, Снежана, Соня, Тея, Устинья, Фаина, Эвелина, Элеонора, Элина, Эмили, Юлиана, Янина.

Имена мальчиков (количество новорождённых-2020 с таким именем)

Артём (30)

Тимофей (21)

Максим (17)

Даниил (15)

Матвей (15)

Михаил (15)

Роман (15)

Иван (14)

Алексей (13)

Александр (12)

Владислав (12)

Дмитрий (12)

Егор (12)

Кирилл (11)

Арсений (10)

Богдан (10)

Марк (10)

Никита (10)

Евгений (7)

Илья (7)

Ярослав (7)

Владимир (6)

Давид (6)

Станислав (6).

От 5 до 1 мальчика зарегистрировано со следующими именами: Глеб, Николай, Платон, Артур, Денис, Назар, Павел, Тимур, Андрей, Константин, Леон, Мирон, Савелий, Антон, Вячеслав, Герман, Дамир, Данила, Доминик, Захар, Лев, Леонид, Степан, Ян, Август, Авраам, Аврам, Адам, Аким, Альберт, Арманд, Армэн, Арсентий, Артемий, Архип, Вадим, Валерий, Виталий, Георгий, Даниэль, Демьян, Донат, Евсений, Елисей, Игнат, Игнатий, Измаил, Клим, Лука, Максимилиан, Марат, Милад, Милан, Мирослав, Моисей, Рустам, Савва, Семён, Серафим, Сергей, Тихон, Фаддей, Фёдор, Эмиль, Эрик, Юрий, Януш.