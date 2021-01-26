Как писал «Кур'ер» ранее, пять лет подряд случчане чаще всего называли своих детей Артёмом и Софией. В 2020 году тенденция сохранилась. Среди редких имён были, к примеру, Эмили, Златослава, Лука и Донат.
Мальчики-девочки. По информации отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома, по состоянию на 31 декабря в 2020 году было зарегистрировано 782 ребёнка (в 2019-м — 770):
- 408 мальчиков,
- 374 девочки.
Город-район. Из них 622 ребёнка родились в городе, 160 — в районе.
Арсенал имён. В 2020 году в «арсенале» женских имён у родителей было 89 имён (2019 год — 92 имени), мужских — 92 (2019 год — 77).
В 2020 году в Слуцком районе родилось 374 девочки и 408 мальчиков. Статистика предоставлена «Кур'еру» отделом ЗАГС Слуцкого райисполкома.
Имена девочек (количество новорождённых-2020 с таким именем)
- София (18)
- Александра (15)
- Алиса (15)
- Анастасия (15)
- Ева (14)
- Ксения (14)
- Анна (13)
- Дарья (13)
- Арина (12)
- Милана (12)
- Варвара (9)
- Мария (9)
- Полина (9)
- Стефания (9)
- Эмилия (9)
- Алина (8)
- Валерия (8)
- Мирослава (8)
- Василиса (7)
- Вера (7)
- Дарина (7)
- Елизавета (7)
- Ульяна (7)
- Виктория (6)
- Доминика (6)
- Евгения (6)
- Юлия (6).
От 5 до 1 девочки зарегистрировано со следующими именами: Екатерина, Есения, Кира, Ника, Амелия, Божена, Камилла, Кристина, Маргарита, Софья, Татьяна, Яна, Агния, Алеся, Амина, Ангелина, Вероника, Виолетта, Диана, Злата, Лидия, Лия, Майя, Милена, Мира, Надежда, Адриана, Алёна, Альбина, Аника, Ариана, Василина, Виталина, Влада, Владислава, Данута, Динара, Златослава, Инна, Карина, Катрина, Лада, Лали, Любовь, Марья, Марьяна, Мия, Нина, Полинария, Сабина, Сафина, Снежана, Соня, Тея, Устинья, Фаина, Эвелина, Элеонора, Элина, Эмили, Юлиана, Янина.
Имена мальчиков (количество новорождённых-2020 с таким именем)
- Артём (30)
- Тимофей (21)
- Максим (17)
- Даниил (15)
- Матвей (15)
- Михаил (15)
- Роман (15)
- Иван (14)
- Алексей (13)
- Александр (12)
- Владислав (12)
- Дмитрий (12)
- Егор (12)
- Кирилл (11)
- Арсений (10)
- Богдан (10)
- Марк (10)
- Никита (10)
- Евгений (7)
- Илья (7)
- Ярослав (7)
- Владимир (6)
- Давид (6)
- Станислав (6).
От 5 до 1 мальчика зарегистрировано со следующими именами: Глеб, Николай, Платон, Артур, Денис, Назар, Павел, Тимур, Андрей, Константин, Леон, Мирон, Савелий, Антон, Вячеслав, Герман, Дамир, Данила, Доминик, Захар, Лев, Леонид, Степан, Ян, Август, Авраам, Аврам, Адам, Аким, Альберт, Арманд, Армэн, Арсентий, Артемий, Архип, Вадим, Валерий, Виталий, Георгий, Даниэль, Демьян, Донат, Евсений, Елисей, Игнат, Игнатий, Измаил, Клим, Лука, Максимилиан, Марат, Милад, Милан, Мирослав, Моисей, Рустам, Савва, Семён, Серафим, Сергей, Тихон, Фаддей, Фёдор, Эмиль, Эрик, Юрий, Януш.