Как писал «Кур'ер» ранее, пять лет подряд случчане чаще всего называли своих детей Артёмом и Софией. В 2020 году тенденция сохранилась. Среди редких имён были, к примеру, Эмили, Златослава, Лука и Донат.

Мальчики-девочки. По информации отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома, по состоянию на 31 декабря в 2020 году было зарегистрировано 782 ребёнка (в 2019-м — 770):

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  • 408 мальчиков,
  • 374 девочки.

Город-район. Из них 622 ребёнка родились в городе, 160 — в районе.

Арсенал имён. В 2020 году в «арсенале» женских имён у родителей было 89 имён (2019 год — 92 имени), мужских — 92 (2019 год — 77).

В 2020 году в Слуцком районе родилось 374 девочки и 408 мальчиков. Статистика предоставлена «Кур'еру» отделом ЗАГС Слуцкого райисполкома.

Имена девочек (количество новорождённых-2020 с таким именем)

  • София (18)
  • Александра (15)
  • Алиса (15)
  • Анастасия (15)
  • Ева (14)
  • Ксения (14)
  • Анна (13)
  • Дарья (13)
  • Арина (12)
  • Милана (12)
  • Варвара (9)
  • Мария (9)
  • Полина (9)
  • Стефания (9)
  • Эмилия (9)
  • Алина (8)
  • Валерия (8)
  • Мирослава (8)
  • Василиса (7)
  • Вера (7)
  • Дарина (7)
  • Елизавета (7)
  • Ульяна (7)
  • Виктория (6)
  • Доминика (6)
  • Евгения (6)
  • Юлия (6).

От 5 до 1 девочки зарегистрировано со следующими именами: Екатерина, Есения, Кира, Ника, Амелия, Божена, Камилла, Кристина, Маргарита, Софья, Татьяна, Яна, Агния, Алеся, Амина, Ангелина, Вероника, Виолетта, Диана, Злата, Лидия, Лия, Майя, Милена, Мира, Надежда, Адриана, Алёна, Альбина, Аника, Ариана, Василина, Виталина, Влада, Владислава, Данута, Динара, Златослава, Инна, Карина, Катрина, Лада, Лали, Любовь, Марья, Марьяна, Мия, Нина, Полинария, Сабина, Сафина, Снежана, Соня, Тея, Устинья, Фаина, Эвелина, Элеонора, Элина, Эмили, Юлиана, Янина.

Имена мальчиков (количество новорождённых-2020 с таким именем)

  • Артём (30)
  • Тимофей (21)
  • Максим (17)
  • Даниил (15)
  • Матвей (15)
  • Михаил (15)
  • Роман (15)
  • Иван (14)
  • Алексей (13)
  • Александр (12)
  • Владислав (12)
  • Дмитрий (12)
  • Егор (12)
  • Кирилл (11)
  • Арсений (10)
  • Богдан (10)
  • Марк (10)
  • Никита (10)
  • Евгений (7)
  • Илья (7)
  • Ярослав (7)
  • Владимир (6)
  • Давид (6)
  • Станислав (6).

От 5 до 1 мальчика зарегистрировано со следующими именами: Глеб, Николай, Платон, Артур, Денис, Назар, Павел, Тимур, Андрей, Константин, Леон, Мирон, Савелий, Антон, Вячеслав, Герман, Дамир, Данила, Доминик, Захар, Лев, Леонид, Степан, Ян, Август, Авраам, Аврам, Адам, Аким, Альберт, Арманд, Армэн, Арсентий, Артемий, Архип, Вадим, Валерий, Виталий, Георгий, Даниэль, Демьян, Донат, Евсений, Елисей, Игнат, Игнатий, Измаил, Клим, Лука, Максимилиан, Марат, Милад, Милан, Мирослав, Моисей, Рустам, Савва, Семён, Серафим, Сергей, Тихон, Фаддей, Фёдор, Эмиль, Эрик, Юрий, Януш.