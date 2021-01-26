В деревне под Слуцком дети катаются на деревянных санках, которым уже 35 лет. Фотофакт

Сейчас мы покупаем разные товары, и, как правило, у них недолгий срок службы. Как же я удивилась, когда в деревне Заградье увидела, как женщина катает внучек на необычных деревянных санках. Не удержалась и рассмотрела их поближе.

Санки сделаны из деревянных реек, видно, что фабричного производства, только полозья у них металлические. И конструкция интересная — двухуровневая, сидеть удобно.

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«Только раньше ещё была ручка, — рассказала мне владелица этих чудесных санок. — Можно было возить как в коляске. На них я катала свою дочку, а теперь — внучек. Санкам около 35 лет».

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