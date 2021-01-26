Мини, клетка и комфорт. Посмотрите на 5 стильных образов, на которые нас вдохновили тренды 2021-го

Ход королевы и 60-е

Модные дома уже давно показали на подиумах свои коллекции, тем самым сформировав тренды на 2021 год. Мы уже писали о том, что бездумно гоняться за модой не стоит, но несколько трендовых вещей способны обновить ваш гардероб и сделать образ актуальным. Совместномы подобрали пять образов с учётом трендов 2021 года.

Некоторые тренды приходят в нашу жизнь не с модных показов, а из поп-культуры. Так стильным открытием последнего времени стал сериал «Ход королевы». Однотонные водолазки натуральных оттенков, платья и сарафаны прямого кроя, шахматный принт — всё это про 60-е.

Мы вдохновились стилистикой сериала и подобрали комплект, состоящий из водолазки песочного цвета, сарафана с принтом «гусиная лапка» и пуговицами с правого бока.

Боди и акцент на бюсте

В этом году один из трендов — бюстье поверх одежды, а также мини-топы, которые едва прикрывают грудь. Однако в повседневной жизни такие вещи представить сложно. Более носибельный вариант — боди, которое можно надеть как с брюками, так и с мини-юбкой.

Мы подобрали чёрное боди с V-образным вырезом, укороченные офисные брюки и босоножки на высоком каблуке. Чтобы «упростить» образ, добавили клетчатую рубашку в трендовом синем цвете.

Платье-рубашка

Тренд, который остался с 2020 года и не собирается уходить, — платье-рубашка. Данная вещь полюбилась многим девушкам из-за своей практичности и универсальности.

Для данного образа подобрали платье-рубашку серого цвета, а также модные ботинки челси.

Мини снова в моде

Она вернулась — длина мини снова в тренде. Это ещё одна отсылка к моде 60-х. Однако как вписать мини в свой гардероб, чтобы это не выглядело вульгарно? Носите такую юбку с плотными колготками, скинни и простыми базовыми вещами. Для этого образа мы выбрали мини-юбку в клетку красного цвета, приталенные брюки, а также бархатную рубашку и ботинки. Кстати, платья и юбки поверх штанов тоже тренд (правда очень странный). Зато он замечательно подходит, когда за окном -20.

Расслабленность и комфорт

Вот уже несколько сезонов в приоритете комфорт, практичность и натуральность. Поэтому, какие бы модные откровения и эксперименты ни присутствовали на модных показах от именитых дизайнеров, главное, чтобы вам было удобно.

Для последнего образа мы подобрали удобную юбку в приглушённых оттенках, а также уютный свитер.

Все образы подобраны в магазине секонд-хенд «Мода Макс».