Начнут строить детский сад на 150 мест. Как прошла встреча коллектива Любанского филиала Слуцкого сырзавода с администрацией района

Участие в мероприятии приняли Андрей Драбудько, председатель районного Совета депутатов, и Татьяна Алексеева, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома.

Как пишет «Голас Любаншчыны», на встрече власти рассказывали про то, что в ближайшее время будет принята программа социально-экономического развития страны на перспективу. В ходе важнейшего форума пятилетки будут обсуждаться проблемные вопросы, предложения и пожелания, полученные от населения во время общественных приёмов и дискуссионных площадок, организованных в разных регионах для выработки единой стратегии развития государства.

Андрей Драбудько рассказал, что в Любани со временем начнётся строительство детского сада на 150 мест. Также продолжат работы по благоустройству территории. Много планов и по развитию инфраструктуры. В ходе беседы участники поделились наболевшими вопросами: о плохом освещении Социалистической улицы, возвращении былой независимости организации, установке дополнительных банкоматов и другими. Все они отмечены. Однако Татьяна Алексеева сказала, что не всё можно решить на районном уровне. Та же проблема с отсутствием банкоматов. А в сельской местности проблема с закрытием отделений банков поднималась на собраниях не один раз. Но у руководства Беларусбанка и Белагропромбанка на этот счёт своя точка зрения. По действующим нормам, того количества, что есть, достаточно для обслуживания населения.